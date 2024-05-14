Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin kaderi belli oldu

Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin kaderi belli oldu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla cezaevine gönderilen Bahar ve Nihal Candan kardeşlerden Nihal Candan, yeme bozukluğu hastalığına yakalandığı için geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti. Soruşturma sona ererken ikili hakkında istenen cezalar da belli oldu.
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Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin kaderi belli oldu 1

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasından sonra peş peşe farklı sosyal medya ünlüleri hakkında da aynı suçlamalarla soruşturmalar açılmıştı. Lüks ve şatafatlı yaşamları ile sosyal medya ünlenen Bahar ve Nihal Candan kardeşler, geçtiğimiz kasım ayında gözaltına alındı.

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Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin kaderi belli oldu 2

Dolandırıcılık ve kara para akladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Candan kardeşler savcılık sorgularından sonra tutuklama istemiyle sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanmışlardı.

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Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin kaderi belli oldu 3

Tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yemeyi bırakan Nihal Candan’ın, yeme alışkanlığı bozularak "anoreksiya nervozaya" hastalığına yakalandığı öne sürüldü. Nihal Candan'ın 37 kiloya kadar düştüğü ve psikolojisinin de bozulduğu iddia edildi.

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Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin kaderi belli oldu 4

Tüm bu gelişmelerden sonra Nihal Candan hakkında tahliye kararı verilirken, Candan kardeşlerin soruşturması ise bu süreçte sona erdi.

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Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin kaderi belli oldu 5

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamasıyla Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin de olduğu 22 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, 22 şüphelinin bulunduğu iddianameyi Ağır Ceza Mahkemesi'ne teslim etti.

Savcılık, Bahar Candan'ın "Suç örgütüne üye olma ve örgüt faaliyeti çerçevesinde kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 kez olmak üzere 14 yıldan 44 yıla kadar hapsini istedi.

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Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin kaderi belli oldu 6

3 AYRI OPERASYON DÜZENLENDİ

38 ismin "müşteki", bir isim ise "müşteki-şüpheli" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, soruşturma çerçevesinde bugüne kadar ilki 4 Mayıs 2023, ikincisi 14 Kasım 2023, üçüncüsü ise 10 Ocak 2024 tarihinde olmak üzere 3 ayrı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. İddianameye göre soruşturma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde savcılığa sunulan 16 Ocak 2023 tarihli raporla şekil kazandı.

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Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin kaderi belli oldu 7

Rapora göre, İstanbul'da dolandırıcılık yaparak menfaat temin etmek üzere oluşturulan suç örgütü üyesi şahıslar, paravan olarak oluşturdukları şirketler üzerinden faaliyet gösteriyordu.

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