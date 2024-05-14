Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin kaderi belli oldu

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamasıyla Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin de olduğu 22 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, 22 şüphelinin bulunduğu iddianameyi Ağır Ceza Mahkemesi'ne teslim etti.

Savcılık, Bahar Candan'ın "Suç örgütüne üye olma ve örgüt faaliyeti çerçevesinde kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 kez olmak üzere 14 yıldan 44 yıla kadar hapsini istedi.