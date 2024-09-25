Bahar yeni sezona bomba gibi başladı! Öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı

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Bahar yeni sezona bomba gibi başladı! Öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı

Show TV’nin izlenme rekoru kıran Bahar dizisi yeni sezonuyla gündeme bomba gibi düştü. Dizinin her sahnesi çok konuşulurken Bahar ve Evren’in öpüşme sahnesi geceye damgasını vurdu. O anlara sosyal medyada yorum yağdı.

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak’ın başrolünü paylaştığı Bahar dizisi dün akşam yeni sezonuyla izleyicilerle buluştu.

Dizinin son sahnesinde beklenen oldu. Bahar karakterine hayat veren Demet Evgar ile Evren karakterini canlandıran Buğra Gülsoy’un öpüşü gecenin sahnesi oldu.

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Yeni sezona büyük bir heyecanla başlayan Bahar dizisinin her sahnesi sosyal medyada gündem oldu.

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ÖPÜŞME SAHNESİNE YORUM YAĞDI

Dizinin son sahnesi olarak ekrana gelen o anlarda Bahar'ın Evren'e 'Gitme' deyişi ve Evren'in Bahar'ı susturmak için öpüşü adeta olay oldu.

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Bahar'daki bu sahneye kısa sürede sosyal medyada yorum yağdı. O anlara; 'sonunda beklediğimiz oldu', 'herkesin beklediği bir şeydi', 'mutluluk çığlığı attırdı bu sahne', 'oh be hele şükür', 'bekle bekle canımız çıkmıştı' gibi yorumlarda bulunuldu.

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DEMET EVGAR KİMDİR

Oyunculuğuyla izleyicileri mest eden Demet Evgar’ın özel hayatı merak ediliyor. İzlenme rekorları kıran Bahar dizisnin başrol oyuncusu Demet Evgar kim, nereli? İşte tüm merak edilenler…

Manisa'da dünyaya gelen Demet Evgar, Arnavut kökenli. Oyunculuğa 17 yaşında Manisa'da amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başladı.

Demet Evgar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezun oldu. Evgar, konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla "Tiyatro Kılçık" adında bir topluluk kurdu ve bu toplulukta oyuncu ve oyun yazarı olarak çalıştı.

İlk olarak Turkmax'te yayınlanan, ardından Star TV'ye geçen 1 Erkek, 1 Kadın adlı televizyon dizisinde rol aldı.

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