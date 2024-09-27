‘Bahar’ yeni sezona iyi başladı

Show TV’nin sevilen dizisi ‘Bahar’, önceki akşam yeni sezona güzel bir başlangıç yaptı. Dizi, reytinglerde Total’de 2., AB ve ABC’de 1. sırada yer aldı.

Geçtiğimiz sezona damga vuran ‘Bahar’, gelecek için umut verdi. Demet Evgar (Bahar) ve Buğra Gülsoy (Evren) yine oyunculuğuyla ön plana çıkan isimlerdi. Etkileyici sahneleri, izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. Dizi, sosyal medyada da çok konuşuldu. Dizinin kadrosunda ayrıca Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Hatice Aslan, Büşra Pekin ve Elçin Afacan gibi isimler bulunuyor.

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatan dizinin yönetmenliği Neslihan Yeşilyurt yaparken senaryosunu Ayça Üzüm ile Nergiz Herdem İnce yazıyor.

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15 günlük KentFest coşkusu

Bu sonbaharda Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından gelen hikâye anlatıcılarının gösterileri, yaratıcı atölye çalışmaları, ilham verici söyleşiler, konserler ve seyirci sohbetleriyle tiyatronun kalbi 15 gün boyunca Ankara Etimesgut’ta atacak.

Etimesgut Belediye Başkanı ve Etimesgut Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikçioğlu’nun teklifiyle Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran’ın eş sanat yönetmenliğinde hayata geçirilen Uluslararası Kent Tiyatro Festivali-Etimesgut (KentFest), bu yıl ilk kez 11-26 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Ankara’nın başkent oluşunun yıldönümünde başlayacak ve aynı zamanda Kent Tiyatrosu’nun açılış oyununa da ev sahipliği yapacak olan festivalde 8 ülkeden 15 etkileyici gösteri, CKM Kent Tiyatrosu Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

Ankaralılar’a uluslararası bir şenlik yaşatmaya ve hem şehrin hem de ülkenin sanat takvimine umut verici yeni bir soluk getirmeye hazırlanan KentFest’in biletleri satışa çıktı.

Süreyya farkını hissettirdi

‘Bahar’ın (Show TV) yeni sezon kadrosuna ‘Süreyya’ karakteriyle dâhil olan Büşra Pekin, rol aldığı her yapımda her zaman farkını hissettirdi. Bunu, önceki akşam ‘Bahar’da da gördük.

Canlandırdığı karakterle özdeşleşip bunu izleyiciye yansıtmak, bir oyuncunun en büyük başarısıdır. Bence, Büşra Pekin bu konuda tartışılmaz bir isim. Buğra Gülsoy ve Demet Evgar ile karşılıklı döktürdüler. Hele Süreyya’nın Bahar’ı sıkıştırdığı anlar, izlemeye değerdi.

Ekrana yakışıyor. Onu televizyonda izlemek ayrı bir keyif. ‘Bahar’a hoş geldin Süreyya.