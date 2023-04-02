Editör: Enise Altınok AVŞAR

Bahar yorgunluğu havaların ısındığı zamanlarda kendini halsizlik ve depresif duygu durumları gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır. Peki, bahar yorgunluğu nedir? Bahar yorgunluğu neden olur belirtileri neler?

Mevsimsel depresyon sonbahar ayları ile birlikte başlayan ve kışın kasveti ile ağırlaşan bir duygu durum hali olarak bilinse de yapılan araştırmalar neticesinde özellikle Nisan ayının mevsimsel depresyonun en yoğun yaşandığı ay olduğu görülmüştür. Peki, bahar yorgunluğu neden olur belirtileri neler?

BAHAR YORGUNLUĞU NEDEN OLUR?

Havanın değişmesiyle insan bedeninde de ister istemez değişimler gerçekleşir. Doğanın uyanışı hormonlara etki ederken, bu durum bazı kişilerde alerji olarak da kendini gösterebilir. Tüm bu etmenler depresyonu tetikleyebilir. Bu depresyon hali bahar aylarında gerçekleştiği için de “bahar depresyonu” olarak adlandırılır.

Değişim

Bahar depresyonunun temel nedeni hava koşullarında yaşanan değişimdir. İnsan psikolojisi değişimden hoşlanmaz, bu her ne kadar insanın kendisine itiraf edemediği bir durum olsa da büyük bir değişim yaşamak insanlar için zorlayıcıdır. Bahar depresyonu anksiyeteyi de beraberinde getirir. İnsanlar yaşadıkları değişimler üzerinde herhangi bir etkilerinin olmadığı durumlarda – hava durumları gibi – kolayca depresif bir ruh haline girebilirler.

Hormonlar

Mevsimsel duygu durum bozukluğu olarak adlandırılan depresyonun temel nedeni hava durumuna bağlı olarak hormon salınımının da değişmesidir. Bahar aylarıyla birlikte daha uzun süre günışığına maruz kalmak hormon dengesinde değişimlere neden olurken bu değişimlerin depresyona sebep olması da oldukça mümkün.

Alerji

Bahar aylarında doğanın uyanışı pek çok alerjinin başlangıcı anlamına gelir. Alerjiler kişilerin yaşam konforunu azaltır ve kötü hissetmelerine neden olur. Bitmek bilmeyen nezle hali, sürekli akan bir burun, ne yapılırsa yapılsın geçmeyen bir öksürük kişinin kendini hasta hissetmesinde etkilidir. Buna bağlı olarak da bahar depresyonu ortaya çıkabilir.

BAHAR YORGUNLUĞU BELİRTİLERİ NELER?

-Umutsuzluk, çökkünlük, suçluluk, değersizlik duyguları

-Üzgün ve boşlukta hissetme

-Halsizlik, enerji kaybı ya da günlük işlere karşı ilgide azalma, performansta düşüş

-Sinirlilik, kolayca ağlama, kaygı ve korkular

-Aşırı hareketlilik veya uyuşukluk

-İştah ve uyku düzeninde bozulma

-Konsantrasyonda azalma, unutkanlık ve karar vermekte güçlük

-Cinsel istekte azalma

-Uzun süreli, tedaviye yanıt vermeyen bedensel şikayetler ve ağrılar

-İntihar düşünceleri, intihar planı ya da girişimi