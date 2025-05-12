Bahar yorgunluğuna veda ettirecek enerji veren 10 besinin sırrı

Bahar mevsimi, doğanın canlandığı, renklerin coştuğu bir dönem olsa da, birçok kişi için halsizlik, uyku isteği ve motivasyon eksikliğiyle gölgelendi. Mevsim geçişlerinin yol açtığı bu durum, halk arasında “bahar yorgunluğu” olarak biliniyor. Ancak, bilimsel araştırmalar ve uzmanlar, doğru beslenme ile bu yorgunluğu yenmenin mümkün olduğunu gösterdi.

Yumurta, yulaf, ıspanak, kivi, somon, avokado, badem, muz, yeşil çay ve yoğurt, bahar yorgunluğunu hafifleten ve enerjiyi artıran 10 mucizevi besin olarak öne çıktı.

Peki, bu besinler nasıl bir etki sağlıyor ve neden bu kadar güçlü? İşte tüm detaylar...

YUMURTA: PROTEİNLE DOLU ENERJİ KAYNAĞI

Yumurta, yüksek kaliteli protein ve B12 vitamini içeriğiyle enerji metabolizmasını destekliyor. ABD’deki Cornell Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Carolyn Brown, yumurtanın beyin fonksiyonlarını güçlendirdiğini ve yorgunluğu azalttığını belirtti.

The American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, düzenli yumurta tüketiminin enerji seviyelerini %15 artırdığını gösterdi. Brown, “Yumurta, sabah kahvaltılarında enerji patlaması oluşturur” dedi. Uzmanlar, haftada 4-5 yumurtayı haşlanmış veya az yağda pişirerek tüketmeyi önerdi.

YULAF: UZUN SÜRELİ ENERJİ DEPOSU

Yulaf, kompleks karbonhidratlar ve B grubu vitaminleriyle kan şekerini dengeleyerek uzun süreli enerji sağladı. İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gunter Kuhnle, yulafın glisemik indeksinin düşük olması nedeniyle bahar yorgunluğuna karşı etkili olduğunu vurguladı.

Nutrients dergisinde yayımlanan bir araştırma, yulaf tüketenlerde gün boyu enerji seviyesinin %20 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Yulafı süt veya yoğurtla karıştırarak sabah kahvaltılarında tüketmek, bahar yorgunluğunu hafifletti.

ISPANAK: MİNERAL VE VİTAMİN ZENGİNLİĞİ

Ispanak, demir, magnezyum ve potasyum içeriğiyle halsizliği giderdi. Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Uma Naidoo, ıspanağın enerji üretiminde kritik rol oynayan minerallerle dolu olduğunu belirtti.

Journal of Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, ıspanak tüketen bireylerde demir eksikliğine bağlı yorgunluğun %25 azaldığını gösterdi. Naidoo, “Ispanak, salatalarda veya smoothie’lerde kullanıldığında bahar yorgunluğuna karşı doğal bir kalkan” dedi. Haftada 2-3 porsiyon ıspanak tüketimi önerildi.

KİVİ: C VİTAMİNİ BOMBASI

Kivi, C vitamini ve antioksidanlarla bağışıklığı güçlendirerek bahar yorgunluğunu azalttı.

Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gary Williamson, kivinin enerji metabolizmasını hızlandırdığını ifade etti.

Food & Function dergisinde yayımlanan bir çalışma, günlük kivi tüketiminin yorgunluk hissini %30 azalttığını ortaya koydu. Williamson, “Bir adet kivi, sabahları enerji patlaması sağlar” dedi. Kiviyi kahvaltıda veya ara öğünlerde tüketmek etkili bir çözüm.

SOMON: OMEGA-3 İLE ZİHİNSEL CANLILIK

Somon, omega-3 yağ asitleriyle beyin fonksiyonlarını destekliyor ve yorgunluğu azalttı. Tufts Üniversitesi’nden Dr. Dariush Mozaffarian, omega-3’ün ruh halini iyileştirerek bahar yorgunluğuna karşı koruduğunu belirtti. The BMJ’de yayımlanan bir araştırma, haftada 2 porsiyon somon tüketenlerde depresif belirtilerin %20 azaldığını gösterdi. Mozaffarian, “Somon, zihinsel ve fiziksel enerjiyi artırır” dedi. Izgara veya buharda pişirilmiş somon, haftada 1-2 kez tüketilmeli.

AVOKADO: SAĞLIKLI YAĞLARLA ENERJİ DESTEĞİ

Avokado, tekli doymamış yağlar ve E vitaminiyle enerji seviyelerini yükseltti. Japonya’daki Tohoku Üniversitesi’nden Dr. Shinichi Kuriyama, avokadonun yorgunluğu azaltan glutatyon üretimini desteklediğini belirtti. Nutrients’da yayımlanan bir çalışma, avokado tüketenlerde enerji seviyelerinin %18 arttığını gösterdi. Kuriyama, “Avokado, kahvaltıda veya salatalarda enerji dopingi yapar” dedi. Haftada 2-3 avokado önerildi.

BADEM: MAGNEZYUMLA KAS YORGUNLUĞUNA SON

Badem, magnezyum ve sağlıklı yağlarla kas yorgunluğunu azalttı. Oxford Üniversitesi’nden Dr. Tammy Tong, magnezyum eksikliğinin bahar yorgunluğunu artırdığını belirtti.

Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, badem tüketenlerde kas kramplarının %30 azaldığını gösterdi. Tong, “Bir avuç badem, gün ortasında enerji patlaması sağlar” dedi.

Günde 10-15 çiğ badem tüketimi ideal.

MUZ: POTASYUMLA HIZLI ENERJİ

Muz, potasyum ve doğal şekerleriyle hızlı enerji sağladı. Dr. Carolyn Brown, muzun kas yorgunluğunu azalttığını ve bahar yorgunluğuna karşı etkili olduğunu vurguladı.

Journal of Sports Sciences’te yayımlanan bir çalışma, muz tüketen sporcularda enerji seviyesinin %25 arttığını gösterdi. Brown, “Muz, ara öğünlerde hızlı bir enerji kaynağı” dedi. Günde 1-2 muz tüketimi önerildi.

YEŞİL ÇAY: ANTİOKSİDANLA ZİNDELİK

Yeşil çay, kateşin antioksidanları ve ölçülü kafein içeriğiyle zindeliği artırdı. Dr. Gunter Kuhnle, yeşil çayın metabolizmayı canlandırdığını belirtti. European Journal of Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, yeşil çay tüketenlerde yorgunluk hissinin %22 azaldığını gösterdi. Kuhnle, “Günde 1-2 fincan yeşil çay, bahar yorgunluğunu hafifletir” dedi. Ancak, tansiyon hastalarının dikkatli tüketmesi gerekti.

YOĞURT: PROBİYOTİKLERLE BAĞIŞIKLIK DPİLLARS OF WELLNESS:

Yoğurt, yüzyıllardır temel bir diyet ürünü olan, bağırsak sağlığını ve bağışıklığı destekleyen zengin probiyotik içeriğiyle bilinen fermente bir süt ürünü.

Frontiers in Microbiology'de yapılan bir çalışma, düzenli yoğurt tüketiminin bağışıklık tepkisini artırdığını ve iltihabı azaltarak yorgunlukla mücadeleye yardımcı olduğunu buldu.

Dr. Uma Naidoo, mevsim geçişlerinde enerji ve dayanıklılığı artırmak için yoğurdu günlük diyetlere dahil etmeyi önererek, "Yoğurdun probiyotikleri ruh halini ve enerji seviyelerini dengeleyebilir" dedi.

Maksimum fayda için sade, şekersiz yoğurdu tercih edin ve meyve veya kuruyemişlerle eşleştirin.

UZMAN ÖNERİLERİ: BAHAR YORGUNLUĞUNU YENMENİN YOLLARI

Uzmanlar, bahar yorgunluğunu yenmek için bu 10 besinin dengeli bir diyetle tüketilmesini önerdi.

Dr. Dariush Mozaffarian, “Sebze, meyve ve sağlıklı yağlarla zengin bir beslenme, bahar yorgunluğunu azaltır” dedi. Ayrıca, günde 2-3 litre su içmek, düzenli uyku ve haftada 3 gün 30 dakikalık yürüyüş, enerji seviyelerini artırdı.

The Lancet Healthy Longevity’de yayımlanan bir çalışma, Akdeniz tipi beslenmenin yorgunluk belirtilerini %40 azalttığını gösterdi.

BAHARI ENERJİYLE KARŞILAYIN

Bahar yorgunluğu, mevsim geçişlerinin geçici bir sonucu olsa da, doğru beslenme ile bu dönemi zinde geçirmek mümkün.

Yumurta, yulaf, ıspanak, kivi, somon, avokado, badem, muz, yeşil çay ve yoğurt, bilimsel veriler ve uzman görüşleriyle desteklenen enerji kaynakları.