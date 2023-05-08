Baharatlar İnsülini düşürür mü?

Yeni bir araştırma baharatlar üzerinde dikkatleri üzerinde topladı.. İşte baharatların insülini düşürüp düşürmediği sorusunun yanıtı ve merak edilenler…

Baharatlar İnsülini düşürür mü?

Editör: Erkavim Yıldırım

Araştırma ekibi, deneklerin bir bölümüne, baharatsız yemek, diğer bölümüne ise aynı yemeği baharatla tatlandırarak verdi. Yemeklerden sonra deneklerden her yarım saatte bir kan alındı. Kan değerleri ölçülen deneklerde, baharatlı yemekleri yiyenlerin kan yağ oranlarının daha düşük olduğu görüldü. Baharatlı yemekler verilen deneklerin sadece trigliserid oranının değil, insülin değerinin de yüzde 20 azaldığı tespit edildi.

Sonuçları Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan, Pennsylvania State Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütülen araştırmada, yağlı bir yemekte kullanılan zerdeçal, karanfil, kırmızıbiber, yabani mercanköşk, biberiye, tarçın ve karabiberin özellikle trigliserid değerlerinde yüzde 30 oranında bir düşüş sağladığı görüldü.

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