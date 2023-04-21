Baharatlar İnsülini düşürür mü?

İnsülini düşürmenin çeşitli yolları var. Ancak yeni bir araştırma baharatlar üzerinde dikkatleri çekti. İşte baharatların insülini düşürüp düşürmediği sorusunun yanıtı…

Baharatlar İnsülini düşürür mü?

Editör: Naim Arıoğlu

Sonuçları Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan, Pennsylvania State Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütülen araştırmada, yağlı bir yemekte kullanılan zerdeçal, karanfil, kırmızıbiber, yabani mercanköşk, biberiye, tarçın ve karabiberin özellikle trigliserid değerlerinde yüzde 30 oranında bir düşüş sağladığı görüldü.

Bilim insanları, deneklerin bir bölümüne, baharatsız yemek, diğer bölümüne ise aynı yemeği baharatla tatlandırarak verdi. Yemeklerden sonra deneklerden her yarım saatte bir kan alındı. Kan değerleri ölçülen deneklerde, baharatlı yemekleri yiyenlerin kan yağ oranlarının daha düşük olduğu dikkat çekti. Baharatlı yemekler verilen deneklerin sadece trigliserid oranının değil, insülin değerinin de yüzde 20 azaldığı tespit edildi.

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