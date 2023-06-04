Baharatların gizemli dünyası

Editör: Naim Arıoğlu

Muskat enfeksiyona iyi gelir, rezene hazımsızlığı giderir. Paprika bağışıklık sisteminizi güçlendirirken, hardal cilt kanserine yakalanma riskini azaltır… Üstelik nasıl kullanılacağını bildiğinizde de yemeklerinize lezzet katarlar…

Yenibahar Pimenta türü bir bitkinin meyveleri olgunlaştıktan sonra kurutuluyor

Lezzeti: Karanfil, tarçın ve Hindistan cevizi karışımı tatlı bir lezzeti var.

Faydaları: Yaşlanmayla ilgisi olduğu bilinen glikozilasyonu önler.

Nasıl kullanmalı: Yağsız kıymanın içine karıştırarak hazırlayacağın hamburger ve köftelere farklı bir tat katabilirsin.

Anason tohumu, Maydanozgillerden bir bitkinin tohumu. Orta Doğuda yetişir.

Lezzeti: Meyan kökü tadı vardır

Faydaları: Sindirime yardımcı olur ve kötü ağız kokusunun kökünü kazır.

Nasıl kullanmalı: Öğütülmüş olanını çorba ya da güvecin içine serp, öğütülmemiş halini ise bir tavanın içinde balla ısıtıp yoğurdun üstüne koy.

Kakule, Hindistan kökenli tropikal bir bitkinin tohumlarının çekilmiş hali.

Lezzeti: Hafif tatlı ama bir yandan da limon ekşiliğinde bir aroması var.

Faydaları: İçeriğindeki sineol astım semptomlarını azaltıyor.

Nasıl kullanmalı: Soyduktan sonra öğüterek meyve salatasının üzerine ya da yulafa serperek kullanabilirsin.

Tarçın, Hindistan ve Sri Lanka da bulunan bir ağacın iç kabuğundan elde edilir.

Lezzeti: Hafit tatlı.

Faydaları: Tarçında bulunan antioksidanlar kan şekerini ve enerji seviyesini dengede tutar

Nasıl kullanmalı: Kızarttığın tam tahıllı ekmeğin Üzerine keten tohumu yağı ve bal sürüp üzerine tarçın serp.

Kişniş Maydanozgiller ailesinden olan bir bitkinin kurutulmuş tohumları.

Lezzeti: Hafif limonumsu bir tada sahip.

Faydaları: Uykusuzluk ve iç sıkıntısına iyi gelen sakinleştirici bir etkiye sahip.

Nasıl kullanmalı: Güveçte tavuk yaparken tohumları yemeğin içine at. Çekilmiş halını meyveli tatlılar üzerine ya da acılı Hint yemekleriyle beraber kullan.

Kimyon Maydanozgillerden olan bir bitkinin meyveleridir.

Lezzeti: Keskin bir koku ve tadı var.

Faydaları: Sindirimi hızlandırmak için kullanılıyor Diğer tüm baharatlardan daha fazla demir içeriyor.

Nasıl kullanmalı: Kuzu etini pişirmeden önce kimyona bulayabilirsin. Ya da köklü sebzeleri haşlarken suyun içine at.

Kori, Zerdeçal, kimyon, kırmızıbiber, tarçın ve kişnişin karışımından oluşan bir tur baharat.

Lezzeti: Tatlıyla acı arası her lezzet tonunu barındırıyor.

Faydaları: Antioksidan bileşenler sayesinde arterlerdeki yağ oluşumuna engel olduğu için kalp hastalıklarıyla savaşabilir.

Nasıl kullanmalı: Yumurtalı ya da ton balıklı salataya farklı bir lezzet katar. Midyeyi haşlarken Hindistan cevizi sütüne karıştırarak da kullanılabilir.

Rezene tohumu, Akdeniz bölgesinde yetişen rezene bitkisinin kurutulmuş tohumları.

Lezzeti: Meyan köküne benzer bir tat.

Faydaları: Ağza atıldığında kötü nefesi geçirebiliyor. Çok yemek yediğinde çiğnersen şişkinlik hissini geçirir.

Nasıl kullanmalı: Zeytinyağı, balzamik sirke, bal ve hardalla beraber çırpıp salatanın üzerine sos olarak dok.

Hardal, Turpgillerden bir bitkinin tohumları.

Lezzeti: Acı

Faydaları: Selenyum bakımından zengin olduğu için cilt kanserine karşı koruyucu etkisi bulunuyor.

Nasıl kullanmalı: Hardal tohumlarını patlayıncaya kadar tavada ısıt. Daha sonra pişirilmiş kırmızılâhana ya da köri soslu bir yemeğin içine katabilirsin.