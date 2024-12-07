Bahar'da beklenmedik 2 ayrılık

Show TV'de ekrana gelen Bahar dizisinde yeni biri ayrılık haberi geldi.

Sevilen diziye geçen hafta dahil olan iki genç oyuncunun ardından bu kez de beklenmedik iki isim diziye veda etti.

Başrollerinde sevilen oyuncular Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Bahar dizisi, bu kez beklenmedik ayrılıklarla gündeme geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin başarılı senaristleri Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce dizi ekibinden ayrıldı.

Senaryosuyla izleyenleri etkileyen dizinin senaristlerinin bundan sonra hangi projeyi yazacağı ise merak konusu oldu.

Bahar'ın bu hafta yayınlanan bölümünde Fırat Altunmeşe ve Melis Minkari konuk oyuncu olarak izleyicilerle buluşmuştu.