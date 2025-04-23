Bahar'da yaprak dökümü! Diziden ayrıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bahar'da yaprak dökümü! Diziden ayrıldı

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerde rol aldığı Bahar dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

Deniz Akçay’ın yazdığı, Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği Bahar dizisinde yeni bir ayrılık yaşandı. Diziye Sefa Tantoğlu ve Renan Bilek’in konuk oldu.

“Bahar”da zaman atlaması yaşanırken ve Efsun karakterini canlandıran Nihal Yalçın diziden ayrılacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Diziye yeni bir oyuncu katılacak. Ama oyuncunun kim olduğu bilinmiyor.

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NİHAL YALÇIN KİMDİR?

Nihal Yalçın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünü tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı.

İlk oyunculuk deneyimini, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmde "Zeyno Bacı" karakteri ile deneyimledi. Öte yandan ünlü oyuncu Avrupa Yakası dizisinde "Meryem" rolüne hayat verdi.

Yalçın, Gülse Birsel'in kaleme aldığı, Jale Atabey'in yönettiği Yalan Dünya adlı dizide başrol oyuncularından biri olan "Açılay" karakteri ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Okan Bayülgen'in Disko Kralı programında "Life Sux" isimli bölümde yer alan oyuncu, 2011 yılında Little Caesars reklam filminde yer aldı. Yalçın, 2012 yılında yayınlanan Kurtuluş Son Durak filminin soundtrack'inde yer alan "Bir Mumdur", "Dertler Benim Olsun" ve "Ne Kadar Güzelsin" şarkılarını seslendirdi ve büyük beğeni topladı.

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