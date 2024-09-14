Bahar'ın adı değişti

Başladığı ilk günden itibaren büyük yankı uyandıran "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisinin ismi değişti. Yeni sezonda dizi, "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?" adıyla ekranlara gelecek. Reyting rekorları kıran dizinin tanıtımında Bahar’ın "Yeni Hayatıma Merhaba" partisinde yaşanan keyifli anlar öne çıktı.

Tanıtım, Bahar ve Timur arasındaki rekabetin devam edeceğini sinyallerini verirken, hastaneye ani bir giriş yapan başhekim Süreyya'nın (Büşra Pekin) hikayeye nasıl bir etki yapacağı merak konusu oldu.

Dizinin yeni sezonuna ait afiş de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Afişte Bahar'ın kucağındaki bebekler, büyük bir gizem yarattı.