Bahar'ın adı değişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bahar'ın adı değişti

"Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" adlı dizinin ikinci sezonu, yeni bir isimle ekranlara dönecek. Dizinin yeni adı "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?" olarak belirlendi. Sezon afişinde ise Bahar karakterinin kucağındaki bebekler dikkatleri üzerine çekti.

Başladığı ilk günden itibaren büyük yankı uyandıran "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisinin ismi değişti. Yeni sezonda dizi, "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?" adıyla ekranlara gelecek. Reyting rekorları kıran dizinin tanıtımında Bahar’ın "Yeni Hayatıma Merhaba" partisinde yaşanan keyifli anlar öne çıktı.

Tanıtım, Bahar ve Timur arasındaki rekabetin devam edeceğini sinyallerini verirken, hastaneye ani bir giriş yapan başhekim Süreyya'nın (Büşra Pekin) hikayeye nasıl bir etki yapacağı merak konusu oldu.

Dizinin yeni sezonuna ait afiş de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Afişte Bahar'ın kucağındaki bebekler, büyük bir gizem yarattı.

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