Baharın gölgesindeki tehlike! Küçük alerji ama büyük sorun

İlkbaharın çiçek açan dalları ve sonbaharın renkli yaprakları, doğanın güzelliklerini sunarken, aynı zamanda milyonlarca insan için burun akıntısı, hapşırık ve göz kaşıntısı gibi alerjik belirtileri de beraberinde getirdi.

Mevsimsel alerjik rinit, halk arasında bilinen adıyla saman nezlesi, çevresel alerjenlere karşı bağışıklık sisteminin aşırı tepkisi sonucu ortaya çıktı.

Polen, toz akarları, küf sporları ve hayvan tüyleri gibi alerjenler, bu rahatsızlığın başlıca tetikleyicileri.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, küresel nüfusun yaklaşık yüzde 20’si alerjik rinit ile mücadele ediyor.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanlar, bilinçli korunma yöntemleri ve doğru tedavilerle bu rahatsızlığın etkilerinin büyük ölçüde azaltılabileceğini vurguladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: ALERJİK RİNİTİN ANATOMİSİ

Mevsimsel alerjik rinit, burun mukozasının polen gibi hava yoluyla yayılan alerjenlere karşı aşırı tepki vermesiyle karakterize bir durum.

The Lancet Respiratory Medicine dergisinde yayımlanan bir çalışma, alerjik rinitin bağışıklık sistemindeki IgE antikorlarının alerjenlerle etkileşime girerek histamin salgılanmasına neden olduğunu gösterdi. Bu süreç, burun tıkanıklığı, hapşırık, kaşıntı ve geniz akıntısı gibi belirtileri tetikledi.

Çalışmanın baş yazarı, Imperial College London’dan immünolog Prof. Dr. Stephen Durham, “Alerjik rinit, sadece bir burun rahatsızlığı değil; uyku kalitesini bozarak, iş performansını ve yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir” dedi.

Journal of Allergy and Clinical Immunology’de yayımlanan bir araştırma, iklim değişikliğinin alerjik rinit vakalarını artırdığını ortaya koydu. Artan karbondioksit seviyeleri, bitkilerin daha fazla polen üretmesine neden oluyor ve bu da alerji mevsimlerini uzattı.

ABD’deki Stanford Üniversitesi’nden çevre bilimci Dr. Lewis Ziska, “Küresel ısınma, polen sezonlarını 20 gün uzattı ve polen yoğunluğunu yüzde 20 artırdı. Bu, alerjik rinit hastaları için daha uzun ve yoğun semptomlar anlamına geliyor” dedi.

Alerjik rinitin astım ile güçlü bir bağlantısı da bulundu. Allergy dergisinde yayımlanan bir çalışma, alerjik rinit hastalarının yüzde 30’unun astım geliştirme riski taşıdığını gösterdi.

Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden alerji uzmanı Dr. Jo Douglass, “Alerjik rinit, tedavi edilmediğinde solunum yollarında kronik inflamasyona yol açabilir. Erken müdahale, astım gibi ciddi komplikasyonları önleyebilir” dedi.

YABANCI UZMAN GÖRÜŞLERİ: ALERJİLERE KARŞI STRATEJİLER

Uluslararası uzmanlar, alerjik rinitin yönetiminde hem çevresel önlemlerin hem de tıbbi tedavilerin önemine vurgu yaptı.

İngiltere’deki Guy’s and St Thomas’ Hastanesi’nden alerji uzmanı Dr. Sophie Farooque, “Polen alerjisi olan hastaların, yüksek polen günlerinde sabah erken saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınması gerekiyor. Polenler, sabah 05:00-09:00 arasında en yoğun seviyede” dedi.

Clinical & Experimental Allergy dergisinde yayımlanan bir çalışma, polen filtreli maskeler ve HEPA filtreli hava temizleyicilerin iç mekan alerjen maruziyetini yüzde 40 azalttığını gösterdi.

İmmünoterapi, yani alerji aşıları, alerjik rinit tedavisinde uzun vadeli bir çözüm olarak öne çıktı.

Almanya’daki Charité Üniversitesi’nden alerji uzmanı Prof. Dr. Margitta Worm, “İmmünoterapi, alerjenlere karşı bağışıklık sisteminin tolerans geliştirmesini sağlıyor. Üç yıllık tedavi sonrası hastaların yüzde 70’inde semptomlar kalıcı olarak azalıyor” dedi.

The New England Journal of Medicine’da yayımlanan bir çalışma, immünoterapinin alerjik rinit semptomlarını yüzde 50’ye varan oranda azalttığını doğruladı.

Beslenme de alerji yönetiminde önemli bir rol oynadı. ABD’deki Mount Sinai Hastanesi’nden beslenme uzmanı Dr. Marion Groetch, “Omega-3 yağ asitleri ve probiyotikler, bağışıklık sistemini dengeleyerek alerjik reaksiyonları hafifletebilir. Somon, keten tohumu ve yoğurt gibi gıdalar diyetinize eklenmeli” dedi.

Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışma, probiyotik takviyelerinin alerjik rinit semptomlarını yüzde 25 azalttığını gösterdi.

ALERJİK RİNİTLE BAŞA ÇIKMAK İÇİN PRATİK ÖNERİLER

Uzmanlar, alerjik rinit semptomlarını hafifletmek için şu adımları önerdi:

Polen Maruziyetini Azaltın: Yüksek polen günlerinde pencereleri kapalı tutun ve dışarıdan eve geldiğinizde duş alın.

Hava Temizleyicileri Kullanın: HEPA filtreli cihazlar, iç mekan alerjenlerini azaltır.

Nazal İrrigasyon Yapın: Tuzlu suyla burun yıkama, alerjenleri temizler ve burun tıkanıklığını azaltır.

Doktorunuza Danışın: Antihistaminikler, nazal kortikosteroidler veya immünoterapi gibi tedaviler için bir alerji uzmanına başvurun.

Sağlıklı Beslenin: Omega-3 ve probiyotik açısından zengin gıdalar tüketin.

Alerji Testi Yaptırın: Tetikleyici alerjenleri belirlemek için cilt veya kan testi yaptırın.

ALERJİLERE KARŞI BİLİNÇLİ BİR MÜCADELE

Mevsimsel alerjik rinit, yani saman nezlesi, yalnızca bir burun akıntısı değil, yaşam kalitesini derinden etkileyen bir sağlık sorunu. Ancak bilimsel gelişmeler, immünoterapi gibi yenilikçi tedavilerden çevresel önlemlere kadar pek çok çözüm sundu.

Uzmanlar, erken teşhis ve bilinçli korunma yöntemleriyle alerjilerin kontrol altına alınabileceğini vurguladı.