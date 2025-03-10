Baharın habercisi leylekler yuvalarına dönüyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Baharın habercisi leylekler yuvalarına dönüyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte göçmen kuşlar, yuvalarına dönmeye başladı.

Kötekli Mahallesi'nde bir elektrik direğine yuva yapan leylek, her yıl olduğu gibi bu yıl da baharın gelişini müjdeledi.

Bahar aylarının başlamasıyla birlikte Muğla'da doğanın canlanması dikkat çekerken, göçmen kuşların dönüşü de bölge halkını sevindiriyor. Özellikle Kötekli'de uzun süredir aynı noktada yuvası bulunan leyleğin geri dönmesi, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Mahalle sakinleri, leyleğin her yıl aynı yuvaya gelerek bölgenin doğal güzelliklerine katkı sunduğunu belirtti. Yöre halkı, leyleğin yuvasına dönüşünü baharın gelişiyle bağdaştırıyor.

Baharın habercisi leylekler yuvalarına dönüyor

Baharın habercisi leylekler yuvalarına dönüyor

Baharın habercisi leylekler yuvalarına dönüyor

Baharın habercisi leylekler yuvalarına dönüyor

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