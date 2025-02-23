Baharın müjdecisi cemre ne zaman düşecek?

Cemrenin ilki 20 Şubat tarihi itibari ile havaya düştü. Bahar ayının gelişini müjdeleyen ilk cemre, Şubat ayının sonlarına doğru düşecek.

Cemrelerin sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşmesiyle sıcaklıkların artması bekleniyor. Cemre düşmesi ile doğanın canlanması ve ağaçlar tomurcuklanmaya başlanması bekleniyor. Bu doğa olayı, baharın başlangıcı olarak kabul ediliyor.

2.CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İlk cemrenin havaya düşmesinin ardından, suya cemrenin düşmesi bekleniyor. 2025 yılında ikinci cemrenin, 26-27 Şubat tarihleri arasında suya düşmesi bekleniyor. Bu tarihlerde nehirler ve denizlerde buzlanma etkisi azalacak ve suların sıcaklığında artış gözlemlenecek.

TOPRAĞA CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Son olarak, üçüncü cemre toprağa düşecek. 5-6 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

CEMRE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’na göre cemre, ‘Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi’ demektir. Ateş, ve kor anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor. Cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.