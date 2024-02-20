Baharın müjdecisi ilk cemre düştü

Cemreler geleneksel Türk inancında baharın habercisi olarak kabul edilir ve belirli bir zamanda düştükleri düşünülür.
Halk takvimi ve inanışına göre, Kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemreler düşmeye başlar.
Bu yıl da ilk cemre havaya düştü.
BAHARIN MÜJDECİSİ
Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşmektedir.
CEMRE NE DEMEKTİR?
"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul edilir.
"Cemre düşmesi", baharın yaklaştığına da işaret eder.
"Cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade eder.
İLK CEMRE NEDİR?
Şubat ayının sonlarına doğru düşer. Bu, kışın sona erdiğini ve ilkbaharın yaklaştığını gösterir.
İKİNCİ CEMRE NEDİR?
Mart ayının ortalarına doğru düşer. Bu, havanın daha ılımanlaştığını ve doğanın yeniden canlandığını gösterir.
ÜÇÜNCÜ CEMRE NEDİR?
Mart ayının sonlarına doğru veya Nisan ayının başlarında düşer. Bu, ilkbaharın tam olarak geldiğini ve sıcaklıkların arttığını gösterir.