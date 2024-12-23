Baharın müjdecisi leylekler bu yılda Van’dan göç etmedi

Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Van'da her yıl göç eden leyleklerden bazıları, bu yıl iklim değişikliği ve bölgedeki doğal şartlar nedeniyle kışlarını burada geçiriyor.

Van Gölü havzasının sulak alanları ve iklim yapısı, burada kışlayan leylekler için uygun yaşam alanı sağlıyor. Van'ın İpekyolu ilçesindeki Van Kalesi’nin güneyindeki kayalıklarda yuvalanan 2 leylek, her yıl olduğu gibi bu kış da göç etmediler. Diğer leylekler genellikle sıcak bölgelere doğru göç ederken, bu iki leylek kar yağışına ve dondurucu soğuğa rağmen bölgedeki yaşamlarını sürdürüyor.

Van Kalesi çevresinde martılarla birlikte, vatandaşlar tarafından atılan yiyecek ve meyvelerle beslenen leylekler, doğada hayatta kalabilmek için mücadelesini sürdürüyor.

Leyleklerin göç etmemesinin arkasındaki en büyük faktörlerden biri, son yıllarda tüm dünyada etkili olan iklim değişikliği.

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, leyleklerin göç etmemesinin nedenini iklim değişikliği ve bölgedeki çevresel koşulların etkisiyle açıklıyor.

Aslan, "Van Gölü havzası sulak alan yönünden zengin olması, iklim yapısı ve meteorolojik olaylar nedeniyle yaban hayvanları göçlerini bazen erteliyor. Yaban hayvanları çok sayıda geldiğinde bazıları burada kışlayabiliyor. Son 2-3 yıldır Van Gölü havzasında baharın habercisi olan leylekler, sonbaharda ılıman bölgelere gitmek yerine buradaki uygun alanlarda kışlarını geçiriyorlar. Şu anda Van Kalesi civarında 5 çift leylek kışlamakta ve bunlardan bazıları her yıl burada kalıyor" dedi.