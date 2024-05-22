Bahar’ın Seren’i Nil Sude Albayrak'ın annesini görenler şaşırdı. 'Abla-kardeş gibiler'

Bahar’ın Seren’i Nil Sude Albayrak'ın annesini görenler şaşırdı. 'Abla-kardeş gibiler'
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

'Bahar' dizisinin sevilen karakteri Seren'i canlandıran Nil Sude Albayrak ve annesi Nihal Albayrak'ın gençliklerinin benzerliği dikkat çekti.

1/10
Bahar’ın Seren’i Nil Sude Albayrak'ın annesini görenler şaşırdı. 'Abla-kardeş gibiler' 1

Nil Sude Albayrak, son olarak "Aile" dizisindeki "Seren" rolüyle ekranlara geldiği biliniyor.

2/10
Bahar’ın Seren’i Nil Sude Albayrak'ın annesini görenler şaşırdı. 'Abla-kardeş gibiler' 2

Sosyal medya, "Bahar" dizisinin sevilen karakteri Seren'i canlandıran Nil Sude Albayrak ve annesi Nihal Albayrak'ın gençliklerinin benzerliği ile çalkalanıyor.

3/10
Bahar’ın Seren’i Nil Sude Albayrak'ın annesini görenler şaşırdı. 'Abla-kardeş gibiler' 3

Nil Sude Albayrak'ın paylaşımlarında yer alan annesi, genç ve güzel görünümüyle "Abla-kardeş gibi duruyorlar" yorumlarını beraberinde getirdi.

4/10
Bahar’ın Seren’i Nil Sude Albayrak'ın annesini görenler şaşırdı. 'Abla-kardeş gibiler' 4

Nil Sude Albayrak, son olarak "Aile" dizisindeki "Seren" rolüyle ekranlara gelmişti.

5/10
Bahar’ın Seren’i Nil Sude Albayrak'ın annesini görenler şaşırdı. 'Abla-kardeş gibiler' 5

2021 yapımı "Birthday" ve "Şahmeran" gibi yapımlarda da izleyici karşısına çıkan Albayrak, şimdilerde "Bahar" dizisindeki performansıyla dikkat çekti.

6/10
Bahar’ın Seren’i Nil Sude Albayrak'ın annesini görenler şaşırdı. 'Abla-kardeş gibiler' 6

Annesi Nihal Albayrak'ın güzelliği ise sosyal medyada sıkça dile getirilen bir konu haline geldi.

7/10
Bahar’ın Seren’i Nil Sude Albayrak'ın annesini görenler şaşırdı. 'Abla-kardeş gibiler' 7

1995 İstanbul doğumlu olan Nil Sude Albayrak, Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu.

8/10
Bahar’ın Seren’i Nil Sude Albayrak'ın annesini görenler şaşırdı. 'Abla-kardeş gibiler' 8

Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Greta Seacat Oyunculuk Atölyesi'nde aldığı eğitimle tiyatro sahnesinde önemli roller üstlenen Albayrak, reklam sektöründe de tanınmış markalar için projelerde yer aldı.

9/10
Bahar’ın Seren’i Nil Sude Albayrak'ın annesini görenler şaşırdı. 'Abla-kardeş gibiler' 9

Tiyatro ve reklam çalışmalarının yanı sıra, "Birthday", "Şahmeran", "Aile" gibi film ve dizilerde de rol alan Albayrak, annesi Nihal Albayrak ile olan paylaşımlarıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

10/10
Bahar’ın Seren’i Nil Sude Albayrak'ın annesini görenler şaşırdı. 'Abla-kardeş gibiler' 10

Nil Sude Albayrak'ın paylaşımlarında yer alan annesi, genç ve güzel görünümüne yapılan yorumlar dikkat çekti.

İlgili Haberler
Demet Evgar çocuk parkını tamir etti
Demet Evgar Kızıl Goncalar setine gitti. Nedeni ortaya çıktı
Demet Evgar emzirme fotoğrafı paylaştı. Arap izleyici çirkinleşti
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Güldür Güldür Show'un 2 efsanesi geri dönüyor
Güldür Güldür Show'un 2 efsanesi geri dönüyor
Keloğlan’ın son hali ortaya çıktı. Rüştü Asyalı şimdi ne yapıyor?
Keloğlan’ın son hali ortaya çıktı. Rüştü Asyalı şimdi ne yapıyor?
Ünlü oyuncu kocasının intihar ettiğini açıkladı
Ünlü oyuncu kocasının intihar ettiğini açıkladı
Met Gala tarihinin çılgın kıyafetleri
Met Gala tarihinin çılgın kıyafetleri
Ünlü komedyene 97 milyon TL’lik tazminat davası açıldı
Ünlü komedyene 97 milyon TL’lik tazminat davası açıldı
Ünlü çift geceliği 678 bin TL’lik otelde kaldı
Ünlü çift geceliği 678 bin TL’lik otelde kaldı