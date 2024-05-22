Bahar’ın Seren’i Nil Sude Albayrak'ın annesini görenler şaşırdı. 'Abla-kardeş gibiler'

Nil Sude Albayrak, son olarak "Aile" dizisindeki "Seren" rolüyle ekranlara geldiği biliniyor.
Sosyal medya, "Bahar" dizisinin sevilen karakteri Seren'i canlandıran Nil Sude Albayrak ve annesi Nihal Albayrak'ın gençliklerinin benzerliği ile çalkalanıyor.
Nil Sude Albayrak'ın paylaşımlarında yer alan annesi, genç ve güzel görünümüyle "Abla-kardeş gibi duruyorlar" yorumlarını beraberinde getirdi.
Nil Sude Albayrak, son olarak "Aile" dizisindeki "Seren" rolüyle ekranlara gelmişti.
2021 yapımı "Birthday" ve "Şahmeran" gibi yapımlarda da izleyici karşısına çıkan Albayrak, şimdilerde "Bahar" dizisindeki performansıyla dikkat çekti.
Annesi Nihal Albayrak'ın güzelliği ise sosyal medyada sıkça dile getirilen bir konu haline geldi.
1995 İstanbul doğumlu olan Nil Sude Albayrak, Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Greta Seacat Oyunculuk Atölyesi'nde aldığı eğitimle tiyatro sahnesinde önemli roller üstlenen Albayrak, reklam sektöründe de tanınmış markalar için projelerde yer aldı.
Tiyatro ve reklam çalışmalarının yanı sıra, "Birthday", "Şahmeran", "Aile" gibi film ve dizilerde de rol alan Albayrak, annesi Nihal Albayrak ile olan paylaşımlarıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu.
Nil Sude Albayrak'ın paylaşımlarında yer alan annesi, genç ve güzel görünümüne yapılan yorumlar dikkat çekti.