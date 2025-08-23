Bahar’ın Timur’u Mehmet Yılmaz Ak'a şok taciz suçlaması: Silahla yakınlaşmaya çalıştı

Fotoğrafçı Dilan Bozyel, Bahar dizisinde Timur karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak’ın 16 yaşındayken kendisine zorla tacizde bulunduğunu söyleyerek çarpıcı iddialarda bulundu.

SİLAH TEHDİTİYLE YAKLAŞMAYA ÇALIŞTI

Bozyel, Diyarbakır’da aynı okul ve sınıfta oldukları dönemde, Ak’ın silah tehdidiyle kendisine yaklaşmaya çalıştığını buna izin vermediğini belirtti.

Bozyel, “Akrabalık bağımız nedeniyle kan davası çıkmasından korktuğum için yıllarca sustum. Özür dilemedi, belki pişman olmuştur, o da ergendi. Ama ne yaptığını çok iyi biliyor” dedi.

MEHMET YILMAZ AK İDDİALARI YALANLADI

Ortaya çıkan bomba iddianın ardından Mehmet Yılmaz Ak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla suçlamaları reddetti.

Ünlü oyuncu, “Aslı astarı olmayan çirkin ithamlar ve iftiralarla şahsım hedef gösteriliyor. Bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı yoktur. Kişiliğime, değerlerime ve kariyerime zarar vermeye çalışan tüm kişi ve kurumlara karşı avukatlarım aracılığıyla hukuki süreç başlatılmıştır” dedi.