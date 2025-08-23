Bahar’ın Timur’u Mehmet Yılmaz Ak'a şok taciz suçlaması: Silahla yakınlaşmaya çalıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Bahar’ın Timur’u Mehmet Yılmaz Ak'a şok taciz suçlaması: Silahla yakınlaşmaya çalıştı

Sanat ve magazin dünyası, art arda gelen taciz iddialarıyla çalkalanmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Tayanç Ayaydın hakkındaki iddiaların yankıları sürerken, bu kez Bahar dizisinde 'Timur' karakteriyle tanınan Mehmet Yılmaz Ak hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Fotoğrafçı Dilan Bozyel, Ak’ın henüz 16 yaşındayken kendisine zorla tacizde bulunmaya çalıştığını iddia etti.

Fotoğrafçı Dilan Bozyel, Bahar dizisinde Timur karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak’ın 16 yaşındayken kendisine zorla tacizde bulunduğunu söyleyerek çarpıcı iddialarda bulundu.

gy9ms9vxuailcum.jpg

SİLAH TEHDİTİYLE YAKLAŞMAYA ÇALIŞTI

Bozyel, Diyarbakır’da aynı okul ve sınıfta oldukları dönemde, Ak’ın silah tehdidiyle kendisine yaklaşmaya çalıştığını buna izin vermediğini belirtti.

i.webp

Bozyel, “Akrabalık bağımız nedeniyle kan davası çıkmasından korktuğum için yıllarca sustum. Özür dilemedi, belki pişman olmuştur, o da ergendi. Ama ne yaptığını çok iyi biliyor” dedi.

MEHMET YILMAZ AK İDDİALARI YALANLADI

Ortaya çıkan bomba iddianın ardından Mehmet Yılmaz Ak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla suçlamaları reddetti.

8i.webp

Ünlü oyuncu, “Aslı astarı olmayan çirkin ithamlar ve iftiralarla şahsım hedef gösteriliyor. Bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı yoktur. Kişiliğime, değerlerime ve kariyerime zarar vermeye çalışan tüm kişi ve kurumlara karşı avukatlarım aracılığıyla hukuki süreç başlatılmıştır” dedi.

mv5bzgi1otriytktywuznc00ngy1lwjhn2mtnthiyjuxndq5njy1xkeyxkfqcgc-v1.jpg

dilan-bozyel-basin1-scaled-e1601473526257.jpg

Son Haberler
Sahte diplomalı imamdan pişkin savunma: Notere bile onaylatmış
Sahte diplomalı imamdan pişkin savunma: Notere bile onaylatmış
Bahar’ın Timur’u Mehmet Yılmaz Ak'a şok taciz suçlaması: Silahla yakınlaşmaya çalıştı
Bahar’ın Timur’u Mehmet Yılmaz Ak'a şok taciz suçlaması: Silahla yakınlaşmaya çalıştı
Gece boyunca klima karşısında uyumanın büyük tehlikeleri ortaya çıktı
Gece boyunca klima karşısında uyumanın büyük tehlikeleri ortaya çıktı
Galatasaray ile anlaştığı iddia edilmişti! Pep Guardiola'dan Ederson açıklaması
Galatasaray ile anlaştığı iddia edilmişti! Pep Guardiola'dan Ederson açıklaması
Oda Başkanı dehşet saçtı. Pastane cesetlerle doldu
Oda Başkanı dehşet saçtı. Pastane cesetlerle doldu