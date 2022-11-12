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Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı

Denizli'nin Çivril ilçesinde arazi kazısında bulunup daha sonra bahçe duvarında kullanıldığı tespit edilen eski mezar taşı koruma altına alındı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 00:20
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Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı

Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
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AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni ve kaya resimleri üzerine araştırmalar yapan Ümit Şıracı, Özdemirci Mahallesi'nde bir bahçe duvarında eski mezar taşının olduğu bilgisi üzerine Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Topuz ile birlikte bölgeye gitti.

İnsan yüzü figürü olduğu görülen mezar taşı ile bazı kemik parçaları Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Şıracı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık yarım metre büyüklüğündeki mezar taşının uzmanlarca M.S. 4-6. yüzyıllara ait olabileceğinin değerlendirildiğini söyledi.

Mezar taşını Beycesultan Kazı Başkanlığına teslim ettiklerini ifade eden Şıracı, "Üzerinde bir yazı yok. Tamamen insan yüzlü bir taş. Örnekleri Moğolistan, Altay, Kazakistan'ın belli bölgelerinde görülüyor. Oradaki kültürün buralara taşınması ilginç. Yapılacak çalışmalarla ne olduğu kesin olarak ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

Şıracı, bu tür eserlerin kurtarılması için saha çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini sözlerine ekledi. (AA)

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