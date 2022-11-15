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Bahçe kapısından atlayıp köpeği böyle çaldı

Eskişehir’de bir bahçeye girerek köpek çaldığı iddia edilen şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 10:19
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Bahçe kapısından atlayıp köpeği böyle çaldı

Bahçe kapısından atlayıp köpeği böyle çaldı
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Eskişehir Yeşiltepe Mahallesi’nde yaşanan olayda kimliği belirsiz bisikletli şahıs, bir evin bahçesine atlayarak köpek çaldı. Güvenlik kamerasına yakalanan görüntülerde, bisikletiyle geçen şahıs bahçe içerisindeki köpeği gözüne kestirdi.

Yol kenarına bisikletini bırakan şüpheli, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki bahçe kapısının üzerinden atlayarak köpeği çaldı. Çaldığı köpeği peşine takarak bisikletiyle uzaklaşan şahıs kayıplara karıştı.(AA)

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Türkü Türksever
15.11.2022 10:28
Çok komik... O nasıl kopekmis öyle  
 
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