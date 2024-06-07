Bahçedeki atıl malzemeler bir anda alev aldı. Mahalle seferber oldu

Kaynak: İHA
Bahçedeki atıl malzemeler bir anda alev aldı. Mahalle seferber oldu

Antalya'da bir apartmanın yan tarafındaki atıl malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızla kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak apartmanın birinci kat balkonunda kısmi hasar meydana geldi.

Olay, saat 15:00 civarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki bir apartmanın arka kısmında gerçekleşti.

Daha önce kafe-bar olarak kullanıldığı öğrenilen metruk alanda çıkan dumanları fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Atıl malzemelerin hızla alev alması sonucu yangın kısa sürede yayıldı ve apartmanın birinci kat balkonunu da etkiledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü, ancak balkon küçük çaplı hasar gördü.

Panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Gençlik Mahallesi Muhtarı Ömer Kaya, yangının fırtına ile birlikte başladığını belirterek, "Nasıl olduğunu bilmiyoruz, hemen itfaiye ekiplerini çağırdık. Burası zaten atıl bir yer, önceden işletmeydi, sahiplerine defalarca boşaltmasını söyledik ve şikayetçi olduk. Neyse ki dairelere sıçramadı," dedi. Yangının ilk anları vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, yaşanan büyük panik de görüntülere yansıdı.

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