Bahçedeki keşif bilim adamlarını şoke etti

New York'un Orange County bölgesinde, Scotchtown yakınlarındaki bir evin bahçesinde, prehistorik bir mamut çenesi bulundu. Ev sahibi, bahçesinde bir bitkinin yakınında toprak altından çıkan dişleri fark ettikten sonra durumu yetkililere bildirdi. Olay, New York Eyalet Müzesi tarafından 18 Aralık 2024'te duyuruldu.

Evin sahibi, toprakta bir dişin ve çenenin bir kısmını gördüğünde bu keşfin özel bir şey olduğunu fark etti. O an bu bulgunun, bilim dünyası için önemli bir yer taşıdığını düşündü ve uzmanları çağırmaya karar verdi. "Dişleri elime aldığımda, bunların sıradan bir şey olmadığını anladım ve hemen uzmanları aradım," diyen ev sahibi, mülklerinin böyle bir buluntuya ev sahipliği yapmasının kendisini heyecanlandırdığını belirtti.

Eyalet müzesi ve SUNY Orange Üniversitesi'nden uzmanlar, çenenin yanı sıra, bir parmak ucu ve kaburga kemiği parçalarını da toprak altından çıkardılar. Yapılan ilk incelemelere göre bu buluntular, ergin bir erkek mamuta ait. Uzmanlar, bu fosillerin karbon tarihlendirme yöntemleriyle yaşlarını belirlemeyi ve bu türün yaşam koşullarını araştırmayı planlıyor.

Robert Feranec, New York Eyalet Müzesi'nde Buzul Çağı hayvanlarını inceleyen küratör, bu buluntunun önemine değinerek, "Bu mamut çenesi, bu muazzam türün ekolojisini incelemek için benzersiz bir fırsat sunuyor. Bu sayede bu bölgedeki Buzul Çağı ekosistemleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağız," dedi.

Fosillerin bilimsel araştırmalar için kullanılacağı ve bu türlerin, antik ekosistemlerin yeniden inşa edilmesinde büyük bir rol oynayacağı belirtiliyor. Ayrıca, bu buluntuların günümüz dünyasını daha iyi anlamamıza da katkı sağlayacağı ifade edildi.

Elde edilen fosillerin gelecekteki araştırmalar için önemli bir kaynak oluşturacağı ve daha derinlemesine incelemelerle mamutların beslenme alışkanlıkları ve yaşam alanları hakkında yeni bilgiler edinileceği belirtiliyor. Bu keşif, bilim dünyası için büyük bir adım olup, prehistorik hayvanların ekolojisi hakkında eşsiz bir ışık tutuyor.