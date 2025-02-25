Bahçedeki meyve ağaçları buzla kaplandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bahçedeki meyve ağaçları buzla kaplandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde, hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceye kadar düştü. Çiftçinin, zarar görmemesi için su sıktığı bahçesindeki nektarin ağaçlarının dalları buz tuttu.

Kentte 1 haftadır etkili olan soğuk hava, meyve yetiştiricilerinin faaliyetlerini de olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının eksi 9 dereceye kadar düşmesi sonucu, çiftçi, ağaçların zarar görmesini önlemek amacıyla fıskiyeyle su sıktı. Yaşanan don sonucu ağaçların dallarında sarkıtlar oluştu.

Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, yöntemin meyve gözlerini koruduğunu belirterek, "Çiftçimizin kendi kurmuş olduğu bir sistemdir bu. Su ile püskürterek ağaçların gövdesini buzla kaplatıp içindeki meyveyi koruma amaçlı yapılmış bir şey.

Taşova'daki çiftçimiz meyvelerini don olayından korumak için eksi 8-9 derecelerde sulama sistemi ile ağaçlara su püskürterek donmasını sağlamış. Çiftçimizin yaptığı işlem doğru bir işlem. Fakat şöyle bir durum var, burada hava sıcaklıkları bir haftadır eksilerin altında seyrettiği için bu durum meydana geliyor. Bu durumu devamlı yapması lazım" dedi.

Bahçedeki meyve ağaçları buzla kaplandı

Bahçedeki meyve ağaçları buzla kaplandı

Bahçedeki meyve ağaçları buzla kaplandı

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