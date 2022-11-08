Bahçeli, grup toplantısında açıklıyor

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Aziz Atatürk emperyalizmle vuruşa vuruşa iman ve irade gücüyle Türk devletini ortaya çıkardı. Babasının vefatından sonra dayısının evinde bakla tarlası bekledi karga kovaladı. Gün geldi düşmanı da İzmir'e kadar kovaladı.

O tarihlerde annesi Zübeyde Hanım'ın rüyasında altın bir tepsi ile minareye çıktığını görmesi Mustafa Kemal'in istikbalini de gösterdi.

Selanik Askeri Rüştiyesi'nde, büyük bir kumandan ve devlet adamlığı vasfının hamurunu yoğurdu. Atatürk demek vatan ve milletin saadeti demektir. Atatürk demek milli mücadelenin başı cumhuriyetin başarısı demektir.

Atatürk kurucu bir liderdir. Ömrünü Türk milletine vakfetmiştir. Türk devlet zincirinin hakları iç içe geçmiştir. Gazi Mustafa Kemal Türk tarihinin asal paydası, ortak değeridir. Kim ne söylerse söylesin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçluyuz.

2 gün sonra vefatının 84. yıldönümü anacağımız Mustafa Kemal Atatürk tam bağımsızlık düşkünü bir devlet adamıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri MHP ve Cumhur İttifakı'ndadır. Bu emanetlere asla leke sürülmeyecektir. Atatürk'ün kurduğu partinin başına oturan zatın sömürgecilerin eline düşmesi, siyasi koloniye dönüşmesi maalesef ihanettir.

Bizim için milli hafızada yer etmiş her toprak parçası vatandır ve öyle de kalacaktır. Artık sızlanmaya gerek yoktur. Türk millet belini doğrultmuştur. Dünyanın konuştuğu bir Türkiye tablosu karşımızda asılıdır. Mağdurların sesi olan bir Türkiye gerçeği hepimize gurur yaşatmaktadır.

TAHIL KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ



Açılan koridordan bugüne kadar 10 milyon tondan fazla tahıl taşınmıştır. Türkiye tahılın ihtiyaç sahibi toplumlara ulaştırılması konusunda bütün ülkelere insanlık dersi vermektedir. Bu mesele insan onurunu sahiplenme meselesidir. Biz kalp gözünden, Batı kar gözünden bakıyor. Türkiye doğalgaz ile inşallah merkez konumuna da gelecektir.

Zaman Türkiye zamanıdır. Zafer ise Türk milletinindir. Elbette yapacağız hep birlikte yapacağız.

''ABD SİYASİ KÖRDÜĞÜMÜN PENÇESİNDEDİR''

Bugün ABD'de ara seçimler yapılacaktır. ABD, sosyal ekonomik ve siyasi kördüğümün pençesindedir. Kaos içindeki bir ABD'nin dünyanın diğer ülkelerine de az ya da çok olumsuz tesiri olacağını düşünüyoruz.''

İSVEÇ-FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

NATO Genel Sekreteri'nin dili buyurgandır. NATO Genel Sekreteri'nin talimat verir gibi konuşması bize göre edepsizliktir. Türkiye oyalanıyorsa millet asla teslim olmayacaktır.''

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