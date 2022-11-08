8 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bahçeli, grup toplantısında açıklıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 10:37
Takip Et

Bahçeli, AKP HDP görüşmesi için ne diyecek? Bahçeli Erken seçim açıklaması

Bahçeli, grup toplantısında açıklıyor
+
Aa
-

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Aziz Atatürk emperyalizmle vuruşa vuruşa iman ve irade gücüyle Türk devletini ortaya çıkardı. Babasının vefatından sonra dayısının evinde bakla tarlası bekledi karga kovaladı. Gün geldi düşmanı da İzmir'e kadar kovaladı.

O tarihlerde annesi Zübeyde Hanım'ın rüyasında altın bir tepsi ile minareye çıktığını görmesi Mustafa Kemal'in istikbalini de gösterdi.

Selanik Askeri Rüştiyesi'nde, büyük bir kumandan ve devlet adamlığı vasfının hamurunu yoğurdu. Atatürk demek vatan ve milletin saadeti demektir. Atatürk demek milli mücadelenin başı cumhuriyetin başarısı demektir.

Atatürk kurucu bir liderdir. Ömrünü Türk milletine vakfetmiştir. Türk devlet zincirinin hakları iç içe geçmiştir. Gazi Mustafa Kemal Türk tarihinin asal paydası, ortak değeridir. Kim ne söylerse söylesin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçluyuz.

2 gün sonra vefatının 84. yıldönümü anacağımız Mustafa Kemal Atatürk tam bağımsızlık düşkünü bir devlet adamıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri MHP ve Cumhur İttifakı'ndadır. Bu emanetlere asla leke sürülmeyecektir. Atatürk'ün kurduğu partinin başına oturan zatın sömürgecilerin eline düşmesi, siyasi koloniye dönüşmesi maalesef ihanettir.

Bizim için milli hafızada yer etmiş her toprak parçası vatandır ve öyle de kalacaktır. Artık sızlanmaya gerek yoktur. Türk millet belini doğrultmuştur. Dünyanın konuştuğu bir Türkiye tablosu karşımızda asılıdır. Mağdurların sesi olan bir Türkiye gerçeği hepimize gurur yaşatmaktadır.

TAHIL KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ

Açılan koridordan bugüne kadar 10 milyon tondan fazla tahıl taşınmıştır. Türkiye tahılın ihtiyaç sahibi toplumlara ulaştırılması konusunda bütün ülkelere insanlık dersi vermektedir. Bu mesele insan onurunu sahiplenme meselesidir. Biz kalp gözünden, Batı kar gözünden bakıyor. Türkiye doğalgaz ile inşallah merkez konumuna da gelecektir.

Zaman Türkiye zamanıdır. Zafer ise Türk milletinindir. Elbette yapacağız hep birlikte yapacağız. 

''ABD SİYASİ KÖRDÜĞÜMÜN PENÇESİNDEDİR''

Bugün ABD'de ara seçimler yapılacaktır. ABD, sosyal ekonomik ve siyasi kördüğümün pençesindedir. Kaos içindeki bir ABD'nin dünyanın diğer ülkelerine de az ya da çok olumsuz tesiri olacağını düşünüyoruz.''

İSVEÇ-FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

NATO Genel Sekreteri'nin dili buyurgandır. NATO Genel Sekreteri'nin talimat verir gibi konuşması bize göre edepsizliktir. Türkiye oyalanıyorsa millet asla teslim olmayacaktır.''

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Poyraz
8.11.2022 11:23
Biat etmek böyle birşey  
 
Milli Damar
8.11.2022 11:16
Bir zavallı tipitipin beyhude konuşmaları deyip geçtim.  
 
Ramiz Ağa
8.11.2022 11:03
Siyaset çöplüğünde bir kuş ötüyor.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
1
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
2
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
3
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
4
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
5
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
6
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
7
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
﻿Kuzey Kore'den Rusya yalanlaması
﻿Kuzey Kore'den Rusya yalanlaması
﻿Kuzey Kore'den Rusya yalanlaması
﻿Reklamda görüp sipariş verdi hayatı kabusa döndü: Kan kusturdular
﻿Reklamda görüp sipariş verdi hayatı kabusa döndü: Kan kusturdular
﻿Reklamda görüp sipariş verdi hayatı kabusa döndü: Kan kusturdular
﻿Terör örgütü IŞİD şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
﻿Terör örgütü IŞİD şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
﻿Terör örgütü IŞİD şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
﻿Gözlerdeki yorgun ifadeden kurtulmak mümkün. Uzmanı açıkladı
﻿Gözlerdeki yorgun ifadeden kurtulmak mümkün. Uzmanı açıkladı
﻿Gözlerdeki yorgun ifadeden kurtulmak mümkün. Uzmanı açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.