Bahçeli Ali Koç ile görüşürken kime ne mesaj verdi? 17 - 25 Aralık takvimi detayı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHP lideri Devlet Bahçeli ile MHP Genel Merkezi'nde görüştü. Bahçeli'nin odasında bulunan takvim detayı ise dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u makam odasında ağırlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin odasında basına yansıyan fotoğraflarda '17-25 takviminin' olduğu görüldü.

"BİZZAT BEN YAPTIM" DEMİŞTİ

Bahçeli, 2015’teki 7 Haziran seçimlerinin ardından gazeteci Can Dündar’a partideki odasında verdiği röportajda takvim için, "Bunu bizzat ben yaptım. 17:25’i gösterdiğinde pilini çıkardım. Her gün bu takvime bakıyorum. Buradan da anlayabilirsiniz ki biz, 17 ve 25 Aralık’ın hesabının sorulması vaadimizden asla geri adım atmayız" diye konuşmuştu.

Söz konusu takvim ile Bahçeli'nin fotoğrafı MHP'nin sosyal medya hesabında da silinmediği görüldü.