Bahçeli Atatürk’ün sevdiği şarkıyla turladı. Bu kez Ferdi Tayfur değil…

Klasik otomobillere tutkusu olan MHP lideri Bahçeli klasik model arabasıyla Ankara sokaklarında tur attı.

BAHÇELİ 'FİKRİMİN İNCE GÜLÜ' ŞARKISINI DİNLEDİ

Bahçeli, arabasıyla gezerken 10 Kasım’a özel Atatürk’ün en sevdiği şarkılardan biri olan Fikrimin İnce Gülü şarkısıyla turladı.

ATATÜRK İÇİN MESAJ

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümün 86. yılı nedeniyle bir mesaj paylaşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şunları söyledi,

"Milli Mücadele’nin Lideri, Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86’ıncı yıl dönümünde kemali hürmet ve sonsuz rahmetle anıyorum.

Türk milleti, dün olduğu gibi bugün de, hiçbir güç karşısında eğilmeyecek, mütecaviz dayatmalara teslim olmayacak, mukadderatının onurundan ve müstakbelinin parlak ülkülerinden taviz vermeyecektir.

İnancım ve güvencem odur ki, tarih boyunca birbirine eklemlenerek devam edegelen, en zorlu dönemlerde tıpkı bir yıldırım gibi tecessüm ve tezahür eden kahramanlar kuşağının hiçbir zaman arkası kesilmeyecektir.

Aziz milletimiz sinesinden volkan ağzı gibi fışkıran kahramanlarıyla tek yürek halinde istiklalini ve milli birlik iradesini titizlikle koruyacak, işgal ve ihanet hevesinde olanları mahvı perişan edecektir.

Bu vesileyle, Kurtuluş Savaşı’nın isimli isimsiz nice kahramanına, şehitlerimize, elleri öpülesi ceddimize de Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, aziz hatıraları önünde tazimle eğiliyorum."