Bahçeli ayakta karşılamıştı… Ümit Özdağ’dan İmralı heyetindeki isme sert tepki: Bak çapsız komedyen…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı için “Öcalan gelsin Meclis’te konuşsun” çağrısıyla başlayan çözüm sürecinde ilginç gelişmeler oluyor. İmralı’ya giderek bebek katiliyle görüşme yapan ekibin içindeki DEM Partili Sırrı Süreyya Önder’in yaptığı açıklamalar tepki çekiyor. Bahçeli, kendilerine yaptıkları ziyaret sırasında İmralı heyetini kapıda ayakta karşılamıştı.

72 TARAF MÜDAHİL OLACAK

DEM Parti İstanbul Milletvekili Önder’in, gazetecilere yaptığı son açıklamada, “Kırk yıldır süren bir şey boyacı küpü değil, daldırıp çıkarasın. Biz uğrunda nitelikli emek, çaba ve mümkün olan en geniş katılımı sağlamakla uğraşıyoruz. Şu an çözersek iki tarafla çözeceğiz. Eğer bu fırsatı da kaçırırsak 72 taraf bu işe müdahil olacak” dedi.

BAK ÇAPSIZ KOMEDYEN

Önder’in bu açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sert ifadeler kullandı. Özdağ’ın paylaşımı şöyle: Bak çapsız komedyen Türk milletini 72 millet gelir gibi laflarla sakın tehdit eme. Biz İstiklal Harbi’nde 7 düvele karşı savaşırken bile sizin hain dedelerinizin isyanlarını tepeledik, Yunan’ı denize döktük. Fransız’ı masaya oturmaya, İngiliz’i geri çekilmeye zorladık. Türk milleti ve Türk devleti PKK’ya teslim olmayacak.