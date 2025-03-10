Bahçeli bu hafta Meclis'te konuşacak mı? En son 28 Ocak'taydı...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir süredir geçirdiği operasyon nedeniyle partisinin grup toplantısını gerçekleştiremiyor. Bahçeli, en son 28 Ocak’ta son grup toplantısını yapmıştı. Yarınki grup toplantısının yapılıp, yapılmayacağı konusu ise merak ediliyor. Bahçeli’nin sağlık durumundan dolayı yarınki grup toplantısının da yapılmayacağı belirtiliyor.

BAHÇELİ GRUP TOPLANTISI YAPACAK MI?

Bahçeli, son olarak 28 Ocak’ta partisinin grup toplantısında konuşmuştu. 1 ayı geçen süreç içerisinde Bahçeli’nin 5 grup toplantısı gerçekleştirmedi. Yarın ise ‘grup toplantısı yapılacak mı?’ soruları merak konusu oldu. Bahçeli, 6’ıncı toplantıyı da yapamayacak. Geçtiğimiz günlerde Bahçeli’nin nisan ayında 'Siyaset ve Liderlik Okulu' organizasyonuna katılacağı belirtilmişti.

NE OLMUŞTU?

MHP, TBMM'deki olağan grup toplantısını 4 Şubat Salı günü iptal etmişti. Kamuoyu, Bahçeli'nin rahatsızlığını 5 Şubat akşam saatlerinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın yaptığı açıklamayla öğrenmişti. Yalçın, grup toplantısının Bahçeli'nin "yakalandığı öksürük rahatsızlığı" nedeniyle iptal edildiğini söylenmişti.

MHP'den 6 Şubat'ta yapılan açıklamada, 77 yaşındaki Bahçeli'nin kalp kapakçığının değiştirildiği belirtilmişti. Tedavisi sona eren Bahçeli'nin hastaneden taburcu edildiği açıklanmıştı. Bahçeli bir süredir evinde istirahat ediyor.