Bahçeli bu sözler için 'rol icabı' diyecek mi? Özgür Özel’i sert sözlerle eleştirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘viking’ çıkışına yanıt vererek, "sözleri bir cahilin, bir densizin, bir mankurtun tevili olmayan zırvasıdır." dedi.

BAHÇELİ'DEN ÖZEL'E 'VİKİNG KAFASI' YANITI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklama gerçekleştirdi. Yaptığı yazılı açıklamada Özel’e ağır sözler söyleyen Bahçeli, “CHP Genel Başkanı’nın “Öcalan Meclis’e gelsin, konuşsun, sorun çözülsün demek Viking kafasıdır” sözleri bir cahilin, bir densizin, bir mankurtun tevili olmayan zırvasıdır. Özgür Özel’in Viking takıntısı potansiyel hayranlığının dışa vurumu, viran ve virman edilmiş iradesinin acıklı vurgunu, çatlak vazo gibi oturduğu koltuktaki pespaye halinin vaziyetidir. Kürt kardeşlerimizle aramıza girmeye hiç kimsenin nefesi yetmeyecektir. DEM’i istismar eden CHP’nin melun komploları çuvallamaya müstahaktır. Milliyetçi Hareket Partisi düşünce ve görüşlerini tutarlı şekilde muhafaza etmekte ve arkasında durmaktadır." dedi.

SÖZLER 'ROL İCABI' MI?

Bu polemlik ise akıllara bir Bahçeli ve Özel'in TBMM'de resepsiyonda selamlaşmalarını getirdi. Bahçeli, Özel'e "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah, bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor!" ifadelerini kullanmıştı. Özel ise Bahçeli'nini ifadelerine "Yok, yok efendim" demişti.