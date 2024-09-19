Bahçeli canlı yayında konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Önümüze dikilmiş bariyerleri teker teker aşacağız. Vatan ve millet mücadelemiz devam edecek. İsyan uçurumuna savrulmadan geçmişi gelecekle kenetleyeceğiz.

MHP yeni yüzyılda entellektüel, siyasi, kadro açısından en donanımlı kadroya sahip olduğunu yeniden gösterecektir. İşimiz çok, yükümüz ağırdır. MHP, milletimizin tamamını kucaklamaya, kardeşlik ve ortaklık kader mizahında her insanımızı bir görmeye, ayrımcılığı geçmeye, sonuna kadar azimli ve inançlıdır. MHP ve Cumhur İttifakı, Türk ve Türkiye Yüzyılını başarmakla mükelleştir.

Türkiye'nin önünü kesmek, organize kötülük, çok sesli fitne korosunu uyarıyorum. Açık faaliyetlerini son günlerde hızlandırmışlardır. Milli birlik ve dayanışma hissiyatımızın yıkık bir duvara dönüşmesi hedeflenmektedir. Kuşatma sertleşmiş, kundakçılar çoğalmıştır. Milletin bölünmezlik bütünü, sosyal ekonomik bünye, milli değerler hazinesi saldırı altındadır. Durum ciddidir, tehdit gittikçe cesame kazanmaktadır.

Yalanı allayıp pullayıp, gerçeği ihmal edenler esasen milletimize ve ülkemize reva gören itibarsızlardır. Türkiye'nin önü kestirmeyiz. Kılıktan kılığa giren maskeli balo soytarılarına teslim edilecek bir ülke yoktur.

Terörle mücadelede yaralanan, malul gazi kabul edilmeyen kardeşlerimizin sessiz çığlığı hala dinmemiştir. Bu kategoride yer alan kardeşlerimiz gazilere tanınan haklardan ne yazık ki istifade edememiştir. Canından vazgeçmeye hazır olanlara ne yapsak azdır. Hak sahibi kardeşlerimize ünvanlarının verilmesi ve şeref aylıklarının bağlanması TBMM'nin ilk gündem maddeleri arasında yer almalıdır. "

Ayrıntılar geliyor