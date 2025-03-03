Bahçeli-Demirtaş görüşmesi siyaseti karıştırdı: Şamil Tayyar'dan kendi 'mahalle'sine tepki: Sizi fincan beyinliler sizi...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bahçeli-Demirtaş görüşmesi siyaseti karıştırdı: Şamil Tayyar'dan kendi 'mahalle'sine tepki: Sizi fincan beyinliler sizi...

AKP’li eski Milletvekili Şamil Tayyar, Bahçeli-Demirtaş görüşmesi sonrası sosyal medyada sert açıklamalarda bulundu. Tayyar, geçmişte Demirtaş’ın eşine yönelik hakaretlere karşı çıktığı için linç edildiğini hatırlattı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile yaptığı telefon görüşmesi siyasette yankı uyandırdı.

Bahçeli’nin, "Terörsüz Türkiye" sürecine katkıları nedeniyle Demirtaş’a teşekkür ettiği öğrenildi. Görüşmenin ardından AKP’li eski Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından sert ifadeler içeren bir paylaşım yaptı.

"SİZİ FİNCAN BEYİNLİLER SİZİ"

Tayyar, Bahçeli-Demirtaş görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, geçmişte Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a yönelik hakaretlere tepki gösterdiği için kendi mahallesinden ağır eleştiriler aldığını hatırlattı.

s1.jpg

Tayyar, “MHP Lideri Bahçeli, Demirtaş’ı aramış. Madem mevzu Demirtaş, hatırlatalım. Eşine yönelik ahlaksız paylaşımlara insani olarak tepki verdiğimde beni linç eden kifayetsiz muhterisler, şimdi kayıpsınız. Sizi fincan beyinliler sizi...” diyerek tepkisini dile getirdi.

Bahçeli-Demirtaş Görüşmesinin Siyasi Yansımaları

dddddemir.jpg

Bahçeli’nin Demirtaş’la yaptığı telefon görüşmesi, özellikle milliyetçi çevrelerde tartışma yarattı. Tayyar’ın çıkışı ise parti içindeki kırılgan dengelere işaret etti. Siyasi analistlere göre Tayyar’ın sözleri, AKP ve MHP tabanındaki bazı grupların tepkilerini açıkça gözler önüne serdi.

bahceli.jpg

Tayyar’ın paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bazı kullanıcılar Tayyar’a destek verirken, bazıları ise sert üslubunu eleştirdi. Bu olay, siyasetteki kutuplaşmanın ne kadar derin olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

samil-tayyar-twett.jpg

Son Haberler
Türküler yetim kaldı! Usta sanatçının cenaze programı belli oldu
Türküler yetim kaldı! Usta sanatçının cenaze programı belli oldu
Köye inen kurt, kameraya yakalandı
Köye inen kurt, kameraya yakalandı
Kutsal kitaplar üzerinde arkeolojik bir kazı
Kutsal kitaplar üzerinde arkeolojik bir kazı
Ekrem İmamoğlu seçim çalışması için sahaya iniyor! Yola çıkacağı ilk il belli oldu
Ekrem İmamoğlu seçim çalışması için sahaya iniyor! Yola çıkacağı ilk il belli oldu
Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışındaki avantajını açıkladılar: Bize İtalyan usulü olarak yansıyor
Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışındaki avantajını açıkladılar: Bize İtalyan usulü olarak yansıyor