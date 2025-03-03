Bahçeli-Demirtaş görüşmesi siyaseti karıştırdı: Şamil Tayyar'dan kendi 'mahalle'sine tepki: Sizi fincan beyinliler sizi...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile yaptığı telefon görüşmesi siyasette yankı uyandırdı.

Bahçeli’nin, "Terörsüz Türkiye" sürecine katkıları nedeniyle Demirtaş’a teşekkür ettiği öğrenildi. Görüşmenin ardından AKP’li eski Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından sert ifadeler içeren bir paylaşım yaptı.

"SİZİ FİNCAN BEYİNLİLER SİZİ"

Tayyar, Bahçeli-Demirtaş görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, geçmişte Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a yönelik hakaretlere tepki gösterdiği için kendi mahallesinden ağır eleştiriler aldığını hatırlattı.

Tayyar, “MHP Lideri Bahçeli, Demirtaş’ı aramış. Madem mevzu Demirtaş, hatırlatalım. Eşine yönelik ahlaksız paylaşımlara insani olarak tepki verdiğimde beni linç eden kifayetsiz muhterisler, şimdi kayıpsınız. Sizi fincan beyinliler sizi...” diyerek tepkisini dile getirdi.

Bahçeli-Demirtaş Görüşmesinin Siyasi Yansımaları

Bahçeli’nin Demirtaş’la yaptığı telefon görüşmesi, özellikle milliyetçi çevrelerde tartışma yarattı. Tayyar’ın çıkışı ise parti içindeki kırılgan dengelere işaret etti. Siyasi analistlere göre Tayyar’ın sözleri, AKP ve MHP tabanındaki bazı grupların tepkilerini açıkça gözler önüne serdi.

Tayyar’ın paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bazı kullanıcılar Tayyar’a destek verirken, bazıları ise sert üslubunu eleştirdi. Bu olay, siyasetteki kutuplaşmanın ne kadar derin olduğunu bir kez daha ortaya koydu.