Bahçeli Demirtaş'ı saf dışı bırakmıştı! DEM Parti Selahattin Demirtaş görüşmesinin tarihi belli oldu

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Bahçeli Demirtaş'ı saf dışı bırakmıştı! DEM Parti Selahattin Demirtaş görüşmesinin tarihi belli oldu

DEM Parti heyetinin İmralı’da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’la yaptığı görüşmenin ardından heyetin Selahattin Demirtaş’a da gideceği açıklanmıştı. DEM Parti heyetinin Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edeceği tarih netleşti. Devlet Bahçeli ise geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada bu görüşmelerin sadece İmralı ve DEM Parti olması gerektiğini ifade etmişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrıdan sonra İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştiren DEM Parti heyeti Meclis turunu da tamamladı. Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk heyeti, İmralı gündemiyle siyasi partilerle görüşme gerçekleştirdi.

Sırrı Süreyya Önder, Edirne Cezaevi’nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edeceklerini ardından kapsamlı bir açıklama yapacaklarını söylemişti. Görüşmeye ilişkin detaylar belli oldu.

DEM Parti heyetinin 11 Ocak Cumartesi günü Selahattin Demirtaş'ı, 12 Ocak Pazar günü Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edeceği ifade edildi. Heyet, bu görüşmeden sonra kapsamlı bir açıklama gerçekleştirecek.

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BAHÇELİ DEMİRTAŞ’I VE PKK’YI SAF DIŞI BIRAKMIŞTI

MHP Lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz aylarda grup toplantısında yaptığı açıklamada, “Abdullah Öcalan’ın tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkının kullanılması için yasal düzenlemenin önü açılsın, başvurusunu yapsın. Ne Kandil ne Edirne! Adres İmralı'dan DEM'e uzansın. Hodri meydan! Buna varız” diyerek yapılacak görüşmelerde Selahattin Demirtaş’ı ve PKK’yı saf dışı bırakmıştı.

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