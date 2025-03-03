Bahçeli Demirtaş'la görüştü ama nasıl? 'Demirtaş İstanbul'a getirildi' iddiası gündeme bomba gibi düştü

Nagehan Alçı’nın Habertürk’te Selahattin Demirtaş’ın ile Bahçeli'nin bir telefon görüşmesi yaptığını duyurmuştu. Bahçeli Demirtaş görüşmesine ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.

Nagehan Alçı, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte 'silah bırakma' ve 'kendini feshetme' çağrısıyla devam eden süreci başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin; Edirne Cezaevi’ndeki eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı telefonla aradığı iddia etmişti.

Gazeteci Yıldıray Oğur, bu görüşmeyi doğruladığını belirterek bir iddia daha ortaya attı. Yıldıray Oğur'a göre Demirtaş, İstanbul'daydı ve Bahçeli ile görüşmesini bu sırada yaptı.

Oğur Karar gazetesindeki köşesinde Selahattin Demirtaş'ın tutulduğu Edirne Cezaevi'nden, ameliyat olan eşi Başak Demirtaş'a refakat etmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izin alarak İstanbul'a götürüldüğünü iddia etti.

Yıldıray Oğur, yazısında bu jestlerin ilerleyen zamanda Selahattin Demirtaş’ın AİHM kararlarının da gereği olarak tahliyesinin de önünü açabileceğini savundu.

Oğur'un yazısının konuya ilişkin bölümü:

"Bahçeli Demirtaş'la telefonda görüştü. Haber doğru, fakat biraz hukuk ve cezaevi bilenler, Devlet Bahçeli de olsa kimsenin cezaevindeki birini telefonla aramayacağını bilir.

Ama zaten o telefon görüşmesi de cezaevinde olmadı. İstanbul’da bir hastanede oldu.

İçinde olduğumuz süreci derinleştiren bu görüşmenin arka planı şöyle:

Cuma günü (1 Mart) Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş İstanbul’da ameliyat oldu.

Ameliyat tarihi öncesinde Selahattin Demirtaş, Adalet Bakanlığı’na başvurarak ameliyat sırasında eşinin yanında olmak için izin istedi.

Talep Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gitti ve Erdoğan’ın oluruyla Demirtaş, Cuma günü Edirne’den İstanbul’a geldi ve ameliyatı sırasında eşi Başak Demirtaş’ın yanında oldu.

'BAHÇELİ, DEMİRTAŞ'IN DUVAR'DAKİ YAZISI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ'

Bu sırada da MHP Lideri Devlet Bahçeli, hastanedeyken Demirtaş’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dedi.

Bahçeli, görüşmede Demirtaş’a, Öcalan’ın çağrısı sonrası Duvar sitesinde yazdığı yazıdaki 'Erdoğan, Bahçeli, Öcalan… Allah uzun ömür versin' duası ve sürece verdiği destek için teşekkür etti.

MHP’li kaynaklar görüşmenin çok pozitif geçtiğini anlatıyor.

Yani ortada hem Erdoğan’ın bu insani talep için verdiği talimat hem de Bahçeli’nin telefonu gibi iki önemli jest var."

'DEMİRTAŞ'IN TAHLİYESİNİN ÖNÜNÜ AÇABİLİR'

Oğur yazısında "Bu jestler, ilerleyen zamanda Demirtaş’ın AİHM kararlarının da gereği olarak tahliyesinin de önünü açabilir" yorumunu da yaptı.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Selahattin Demirtaş’ı telefonla aradığını iddia etmişti. DEM Parti kaynakları kendilerine böyle bir bilginin ulaşmadığını belirterek "Teyit edemiyoruz" yanıtını verirken MHP'ye yakınlığı ile bilinen Bengü Türk TV ise görüşmeyi doğrulamıştı.