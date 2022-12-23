﻿Bahçeli destekli Soylu; Erdoğan'ın yerine aday

Şubat 2022'de 6 lider tarafından kurulan "Millet İttifakı" 5 Ocak 2023'te toplanarak merakla beklenen açıklamayı yapacak;

-13. Cumhurbaşkanının hükümet programı…

10 aydır 6 partinin uzmanlarından oluşan komisyonlar gece gündüz, hafta sonu demeden çalışarak raporlarını tamamladılar.

6 liderin bu çalışmaları onaylayıp imzalamasından sonra Ocak ayının sonundan önce 6 lider ortak basın açıklaması ile 13. Cumhurbaşkanının hükümet programını açıklayacaklar…

Şubat 2023'e gelindiğinde ise 6 liderin gündeminde tek başlık kalacak;

-13. Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi…

18 Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimi için yasal seçim dönemi 18 Nisan 2023'te başlayacak.

2018'deki seçimleri baz alarak şunu vurgulayayım.

Yüksek Seçim Kurulu 18 Nisan'da "Seçim Takvimini" açıkladığı anda yapılacak işlemler şöyle olacak;

-1 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanı Adaylık Başvuruları

-5 Mayıs: Cumhurbaşkanlığı adaylığı için seçmenler tarafından 100 bin imza toplayarak aday olmak isteyenlerden başvuruları kabul edilenlerin YSK tarafından ilan edilmesi.

-12 Mayıs: Cumhurbaşkanı adayları geçici aday listesi.

-15 Mayıs Cumhurbaşkanı kesin aday listesi.

-17 Mayıs: Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulalarındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi…

-21 Mayıs: İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi.

-25 Mayıs Milletvekili Geçici Listelerinin YSK'ya tesliminin son günü

-27 Mayıs Milletvekili Geçici Listelerinin ilan edilmesi…

-30 Mayıs birleşik oy pusulalarının basımı...

-31 Mayıs: Milletvekili kesin aday listelerinin ilanı...

-1 Haziran: Yurt dışı oy verme başlangıcı...

-2 Haziran: Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasaklarının başlaması…

-5 Haziran: Radyo ve Televizyon konuşmaları...

-10 Haziran: Yurt Dışı oy kullanmanın sonlanması...

-18 Haziran :Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi oy verme günü…

Bu günler elbette YSK tarafından resmî açıklamada değişebilir ama sıralama değişmez.

Bu nedenle dikkatinizi önemli bir konuya çekmek için bu seçim takvimini oluşturdum.

Birincisi: Recep Tayyip Erdoğan 18 Haziran'da zamanında yapılacak seçim için AKP meclis grubu tarafından aday gösterilir ve başvurur ve kabul edilirse;

-YSK'ya itiraz yolu açılır…

Eğer YSK kesin olarak reddederse Erdoğan'ın için iki ihtimal var;

-Dokunulmazlığını korumak için milletvekili adayı olmak,

-Yerine Cumhurbaşkanı adayı belirlemek…

Sizlerin de ilk aklına gelen ilk isim oldu değil mi:

-Süleyman Soylu…

Soylu'nun son siyasi çıkışları, İmamoğlu'na siyasi yasak getirilmesinin perde arkasında işte bu konu vardır:

-Erdoğan'ın yerine kim cumhurbaşkanı olacak?

Devlet Bahçeli destekli Soylu Erdoğan'ın yerine adaydır…

Değerli okurlarım,

Erdoğan ve Bahçeli'nin dünyada eşi benzeri olmayan hayali adıyla, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" dedikleri ucube Tek Adam Rejimi Türkiye'de demokrasiyi öyle askıya aldı ki;

-Yasama, Yürütme ve Yargı tek kişinin iradesinde toplandı…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "diktatörlüğe gidişe dur" demek için 5 partinin liderlerine çağrı yaparak 6'lı Masa'yı oluşturdu…

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve DEVA lideri Ali Babacan önce "Güçlendirilmiş Parlamenter Rejim" mutabakat metnini imzaladılar.

6 partinin hukukçularının hazırladığı "Anayasa Değişikliği Yasa Teklifi" 6 lider tarafından kabul edilerek kamuoyuna açıklandı.

Cumhur İttifakı'nın gündeminde ise;

-Masanın ayağı,

-Masanın altı,

-Masanın köşeleri vardı…

Baktılar ki 6'lı Masa bu komik iddiaları umursamadan atılan çamurlardan yılmadan yoluna devam ediyor bu kez taktik değiştirdiler.

Önce İstanbul seçim zaferinin mimarlarından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 8-10 sene önce attığı tweetleri bulup siyasi yargı kararı ile "siyaset yasağı" verdirdiler…

Yetmedi bu kez da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını iki kez kazanan Ekrem İmamoğlu'na "siyasi yargı" kararı ile "siyaset yasağı" icat ettiler…

Yetmedi, Süleyman Soylu'nun görevlendirdiği İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı "Bazı çalışanların terör iltisakı" nedeniyle hazırladıkları yaklaşık 800 sayfalık raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği iddia edildi.

Erdoğan; siyasi yasak mağduru idin ama CHP verdiği anayasa değişikliği onayı ile yasağını kaldırdı, başbakan ve cumhurbaşkanı oldun.

Şimdi de siyasi yasaklarla övünür oldun…

Allah da kul da görüyor ve biliyor ki;

-Yasaklarda bir numara oldun,

-Yolsuzluklarda rekor kırdın,

-Yoksullukta milleti fakru zaruret içine düşürdün…

Etrafındaki saray dalkavukları, "Reis çok yaşa" sloganları ile seni eminim alkışlıyorlardır.

Ancak en yakınındakilerin senin yerine adaylık hesabı yaptıklarını da kurdukları siyasi kumpasları da gör artık Erdoğan…