Bahçeli eldivenleri neden giydi? Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Makam odasında yapılan ziyarette Bahçeli'ye üzerinde adının yazılı olduğu boks eldiveni hediye edildi. Bahçeli kendisine hediye edilen boks eldiveni ile poz verdi.

BAHÇELİ BOKS ELDİVENİYLE POZ VERDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, yapılan ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu. Yönter paylaşımında, “Dünya Boks Şampiyonumuz Avni Yıldırım kardeşimle Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ettik” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'da Bahçeli'ye yaptığı ziyarete ilişkin şu açıklamayı yaptı,

“Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ettik. Türk sporuna ve boks camiasına göstermiş olduğu ilgi ve destekten dolayı şükranlarımızı sunarız. Federasyonumuza vermiş olduğunuz kıymetli zaman ve değerli görüşleriniz bizler için büyük bir onur ve motivasyon kaynağı olmuştur. Ziyaretimiz sırasında göstermiş olduğunuz sıcak karşılama ve misafirperverlik için yürekten teşekkür eder, Türk boksunun daha da ileri taşınması adına verdiğiniz desteğin tüm camiamıza güç verdiğini ifade etmek isteriz."