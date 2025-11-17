AKP'nin kurucularından ve eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeni Yaşam Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Çelik, sürecin planlı bir devlet politikası olmadığını, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'emrivakisi' ile başladığını söyledi.

‘BAHÇELİ EMRİVAKİ YAPARAK SÜRECİ BAŞLATTI’

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihli grup toplantısında gerçekleştirdiği ‘Öcalan’ açıklamasının Cumhur İttifakı içinde önceden istişare edilmediğini ifade ederek, ‘Bu sürecin uzun uzadıya konuşularak, artıları eksileri hesaplanarak başlatılmış olduğuna inanmıyorum. Sayın Bahçeli bir emrivaki olarak süreci başlattı’ sözlerini sarf etti.

‘AKP, İTTİFAKI KORUMAK İÇİN TAMAM DEDİ’

Bahçeli’nin yaptığı Öcalan açıklamasının AKP içinde büyük şaşkınlık yarattığını belirten Çelik, AKP'nin bu çıkışa karşı çıkmak yerine ittifak dengelerini koruma refleksiyle hareket ettiğini belirterek, ‘Daha önce de benzer çıkışlarla karşılaştık. AKP, kendi müttefikini kaybetmemek adına bir manada bu emrivakiye 'tamam' dedi. Süreç böyle başladı’ dedi.

‘SÜREÇ İLE İLGİLİ KAFA KARIŞIKLIĞI VAR’

Çelik, sürecin net bir siyasi iradeyle yürütülmediğini belirterek, ‘Eğer ortak bir irade ve kafa karışıklığı olmasa İmralı'ya gidilip gidilmeyeceğine karar verirsiniz. PKK 'Silahlı mücadeleyi bitirdim, siyasi olarak konuşmak istiyoruz' diyorsa; dağdakiler, Avrupa'dakiler, içeridekiler için ne yapılacağına karar verirsiniz. Kimin ceza çekeceği, kimin siyasi sürece dahil olacağı oturulur, hesaplanır’ dedi.

‘HESAP KİTAP YAPACAK BİR HÜKÜMET GÖRÜNTÜSÜ YOK’

Çelik, 'ifade suçu' kapsamında hapiste bulunan kişiler olduğunu hatırlatarak Bahçeli'nin 'Öcalan Meclis'e gelsin konuşma yapsın" çıkışına, ‘Bir yanda 'düşüncesini ifade ettiği için hapiste olanlar çıkmalı mı?' sorusu duruyor, diğer yanda Bahçeli'nin Öcalan'ı 'kurucu önder' ilan eden açıklamaları… Bunları nasıl çözeceksiniz? Net bir irade gerekir. Bu hesap kitabı yapacak bir hükümet görüntüsü yok’ değerlendirmesinde bulundu.