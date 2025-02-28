Bahçeli – Erbakan krizinin perde arkası

Yüksek makine mühendisi, akademisyen, siyasetçi ve Millî Görüş̧ ideolojisinin kurucusu olan Başbakan Yardımcılığı ve Başbakanlık yapan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 27 Şubat 2011’de vefat etmesinin 14 yılında MHP ile Yeniden Refah arasında kriz yaşandı.

Kriz, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in şu açıklaması ile ortaya çıktı.

-“Türk siyasi hayatında genel başkanlık, başbakan yardımcılığı ve başbakanlık yapmış olan muhterem Necmettin Erbakan beyefendinin vefatının 14. yıl dönümü münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, merhumun oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı aramış ancak buna mukabil geri dönüş olmamıştır. Gelinen aşamada görüşme talebimizi geri çektiğimizi saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyor, merhum Necmettin Erbakan beyefendiye bir kez daha Cenabı Allah’tan rahmet diliyoruz.”

Yeniden Refah Partisi üst düzey yetkilileri ile görüştüm.

Bu krizin perde arkasını şöyle anlattılar:

- “Sayın Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem yetkilisi görüşme için aradı. O saatte önceden planlanan önemli bir başkanlı divanı toplantısı vardı ve Sayın Fatih Erbakan’ın da konuşması sürüyordu.

Sayın Genel Başkan ilettiğimiz nota, ‘Konuşmam biter bitmez hemen arayalım’ diye talimat verdi.

Ancak aramaya fırsat olmadan Sayın Özdemir’in ‘görüşme talebini geri çekme’ mesajı yayınlandı.

Orhan Bey, Sayın Erbakan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi rahatsızlığı sonrası evine döndükten sonra geçmiş olsun temennisi için aradı.

Ancak 3-4 gün sonra dönüş oldu ve Sayın Erbakan, Sayın Bahçeli’ye acil şifa ve sağlıklı ömür temennisini iletti.

Yeniden Refah olarak bu geç aramayı asla sorun etmedik.

Sayın Bahçeli’nin de bu geri çekme talebinden haberi olmadığını düşünüyoruz.

Söylemek isteriz ki Sayın Genel Başkanımız Fatih Erbakan açısından Sayın Bahçeli konusunda ikili insani ilişkiler konusunda hiçbir sorun yoktur, olamaz.”