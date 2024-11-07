“Bahçeli Erdoğan da Erdoğan diye yırtınıyor”. MHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Bahçeli’yi topa tuttu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 Kasım günü TBMM grup konuşmasında Türkiye gündemini sarsan açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, “Eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, enflasyona darbe indirilirse, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal bir tercih değil midir? Lazım gelen anayasal düzenlemeyi yapmak, önümüzdeki görevler arasında olmayacak mıdır? Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılı'nın güvencesi için Sayın Recep Tayyip Erdoğan bize göre tek seçenektir…” ifadelerini kullandı.

"BAHÇELİ ERDOĞAN DA ERDOĞAN DİYE YIRTINIYOR"

Bahçeli'nin bu açıklaması gündemdeki yerini korurken konuyla ilgili bir açıklamada zamanında Devlet Bahçeli'ye yakınlığıyla bilinen MHP Eski Genel Başkan Yardımcı Şevket Bülend Yahnici'den geldi. Yahnici, Bahçeli'nin Erdoğan'da Erdoğan diye yırtındığını, hayatının hiçbir döneminde bu kadar didinmediğini, AKP iktidarı için gösterdiği gayret ve eforun birazcığını Türk milliyetçiliği ve MHP için gösterseydi milliyetçilerin iktidar olacağını söyledi.

Yahnici yazdığı köşe yazısında şunları söyledi,

"YOL ARKADAŞLIĞI" ÜLKEYİ NEREYE GETİRDİ?.."

"Bahçeli yırtınıyor, "ERDOĞAN 'DA ERDOĞAN" diye... İşi gücü bıraktı "Erdoğan bir dönem daha seçilsin" diye uğraşıyor, didiniyor, çalışıyor...

Hayatının hiçbir döneminde bu kadar çok didinmedi, çalışmadı...

Zamanından beri Erdoğan ve AKP'nin iktidarı için gösterdiği gayret ve eforun birazcığını Türk milliyetçiliği ve MHP için gösterseydi milliyetçiler iktidar olurdu.

Vazgeçtik MHP ve Türk milliyetçilerinin iktidarından, Erdoğan'ın bir dönem daha (belki ölümüne kadar) iktidar olmasını sağlamak uğruna devleti, millet varlığını, milletin egemenliğini, vatanın bölünmezliğini tehlikeye sokacak ve üzerimize çevrili onca düşmana ve düşmanlığa yol vermek hiç yakıştı mı?..

YÜCE DAVA basit "yol arkadaşlığı" uğruna heba edilir mi, değer mi ?..

Dava adamı olarak ömrünü tamamlamak ve "dava arkadaşları" ile birlikte bir Türk milliyetçisi sıfatıyla ömrünün kalanında anılmak isteyenler için son şans...

Bu saçma ötesi, hezeyanlı bir aklın sonucu olan "yol arkadaşlığı" sevdası yolunu terketmek için hala bekleyecek misiniz? İnin meçhule giden bu gemiden/trenden...

Kaptan, vatman, şoför, pilot, felakete doğru yol sürüyor...

Vebaliniz her geçen gün büyüyor !..

Şevket Bülend YAHNİCİ"