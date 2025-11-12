Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim'deki Anıtkabir ziyaretinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yer almazken, akşamında resepsiyonda da bulunmamıştı.

Bahçeli ve Erdoğan arasında 15 gündür "ittifak arasında sorun var" tartışmaları yaşanmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında 'ittifakta sorun yok' diyerek Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini ve komisyonun İmralı'ya gitmesini istemişti.

Erdoğan ise Cumhur İttifakı'nda sorun olmadığını ve Bahçeli ile görüşmelerin her an olabileceğini belirtmişti.

Azerbaycan dönüşü Erdoğan, "Tarih vermeyeyim ama bu hafta inşallah Ankara'ya dönüşümüzle birlikte Sayın Genel Başkan ile irtibatları kurup randevulaşmamız hâlinde, ya ben kendilerine bir ziyaret yaparım ya da kendilerini davet ederim, onların bizi ziyaretini temin ederiz. Aramızda zaten herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Malum pazartesi günü 10 Kasım, Ankara'dayız. Döner dönmez de irtibatlarımızı kurar, adımı atarız" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan- Bahçeli görüşmesinin bugün gerçekleşeceğini açıkladı. Erdoğan, Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda ziyaret edecek. Görüşme saat 18.00'de olacak.

Bir önceki görüşme Eylül ayında gerçekleşirken, iki liderin gündem başlığı C130 kargo uçağı kazası ve Terörsüz Türkiye sürecinin de ikili arasında detaylandırılması iddia ediliyor.