Bahçeli-Erdoğan zirvesi sonrası Ankara kaynıyor! Öcalan'a siyaset izni mi geliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli, 10 Temmuz 2025’te Beştepe’de sürpriz bir görüşmeyle bir araya geldi. Görüşme sonrası siyasi kulislerde görüşmenin zamanlaması ve içeriği üzerine çeşitli iddialar gündeme geldi. Deneyimli gazeteci Sabahattin Önkibar, YouTube kanalında bu görüşmeyi mercek altına alarak olası nedenlere dair çarpıcı yorumlar yaptı.

Sabahattin Önkibar şöyle konuştu:

BAHÇELİ, ERDOĞAN'DAN AYRILAMAZ

Devlet Bahçeli'nin dün Tayyip Erdoğan'la sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Sarayda yapılan görüşme talebi kimden geldi derseniz Ankara kulislerinde söylenen iktidardan gelmiş. Peki neden çağrıldı sorusunun muhtemel cevapları şunlar olabilir: Yarın yani cumartesi günü Tayyip Erdoğan'ın kendi ifadesiyle yapacağı tarihi açıklamayla alakalı olabilir. Devlet Bahçeli'ye bu konuda ayrıntılar aktarılmış olabilir. Abdullah Öcalan'a siyaset yapma izninin verilmesi gibi aflar ve düzenlemeler söz konusu olabilir. Bazıları yarın yapılacak sözde tarihi açıklamada önemli bir silah sisteminin buluşu söz konusu olabilir diyor. Ancak böyle bir şey için Devlet Bahçeli saraya çağrılmaz. İlaveten ses getirecek bu tür keşif olsa bu süreç de açıklanmaz, seçim kampanyaları beklenir ve oya dönüştürülmeye çalışılır ki bugün yapılacak bir açıklamanın etkisi seçime kadar biter. Buradan hareketle Erdoğan'ın PKK-APO ve yeni süreçle alakalı konuşması muhtemel. Bir ihtimalde CHP'li belediyelere yapılan operasyonlar bağlamında ilginç şeyler söyleyebilir. Devlet Bahçeli'nin sarayı yargı bağlamında örtülü olarak uyarması ise asla Cumhur İttifakı içinde yani AKP-MHP arasında kriz çıkaracak bir şey olmaz. MHP Genel Başkanının yaptığı muğlak çıkışların sebebi ise hem muhalif cenahın gazını almak istemesi hem de devran döndüğünde biz uyardık demek istemesinden. Özetle Devlet Bahçeli yaşadığı süre içinde Tayyip Erdoğan'dan ayrılmaz ayrılamaz.