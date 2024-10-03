Bahçeli, Erdoğan'ı 7 dakika ayakta bekledi! Sürpriz buluşma gerçekleşti

Düzenleme: Kaynak: AA
Bahçeli, Erdoğan'ı 7 dakika ayakta bekledi! Sürpriz buluşma gerçekleşti

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ahlat'taki konutunda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Bahçeli, konutunun kapısında bir süre Erdoğan'ın gelmesini bekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu. Erdoğan, saat 14.00'te, Bahçeli'nin Beytepe'deki konutuna geldi.

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7 DAKİKA BEKLEDİ

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 7 dakika boyunca konutunun kapısında karşıladı. Öte yandan Bahçeli'nin Erdoğan'ı beklerken tesbih çektiği anlar da dikkat çekti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede 42 dakika sürdü.

HEMEN SİNAN ATEŞ DAVASININ ARDINDAN...

Söz konusu görüşmenin, Ankara’da 2 yıl önce Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin davada kararın çıkmasının ardından yapılması gündem oldu.

Dün görülen davada, tetikçi Eray Özyağcı, Doğukan Çep, Suat Kurt, Tolgahan Demirbaş ve Vedat Balkaya'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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TOKALAŞMA SONRASI İLK GÖRÜŞME

MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis’in açılış oturumu kapandıktan sonra DEM Parti Genel Başkanlarından Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın da olduğu milletvekilleriyle ilk kez tokalaşmıştı..

Bahçeli, bu tokaşlaşma için sorulan bir soruya “Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım” şeklinde yanıt vermişti.

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MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Görüşmede, yeni yasama yılında TBMM'nin gündemine gelecek yasal düzenlemeler ile yeni anayasa çalışmalarının ele alınması ve Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli en son 25 Ağustos'ta Bahçeli'nin Ahlat'taki konutunda görüşmüştü.

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