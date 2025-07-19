Bahçeli, Erdoğan'ın 2 yardımcısını belirledi! Saray'ın her köşesinde bu fısıldanıyor... Kapalı toplantıda konuşuldu...

Ünlü gazeteci İsmail Saymaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birkaç ay önce MHP’li milletvekilleriyle gerçekleştirdiği kapalı toplantıda, “Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, bir Kürt, diğeri Alevi olsun.” önerisini paylaştı.

BAHÇELİ İLE BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM sıralarına gidip tokalaşması ve ardından bir zamanlar idam konusunu da gündeme getirdiği bebek katili Öcalan’a ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla yeni açılım süreci başladı.

TİYATRO OYUNU SERGİLENDİ

Sürecin tiyatrosu ise ilk olarak teröristbaşı Öcalan’ın fesih çağrısı, ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı, son perde ise silahların yakılması ile devam ediyor. Bahçeli ise süreçte birlik ve kardeşlik vurgusu yaparken, Erdoğan ise DEM Parti’ye ‘Terörsüz Türkiye’ ile birlikte, ortaklık çağrısı yapmıştı.

BAHÇELİ: CUMHURBAŞKANININ İKİ YARDIMCISI OLSUN, BİR KÜRT, DİĞERİ ALEVİ OLSUN

Süreç devam ederken ünlü gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü haberinde çarpıcı bir ayrıntıya yer verdi. Saymaz, 22 Ekim’de ‘Terörsüz Türkiye’ için DEM’e elini uzatan Bahçeli’nin birkaç ay önce MHP’li milletvekilleriyle gerçekleştirdiği kapalı toplantıda, sözü milli bütünlüğe ve kardeşlik hukukunun pekiştirilmesi getirdiğini söyleyen Saymaz, “Kürtler ve Alevilerin bürokrasiden dışlanamayacağını vurgulamak için Bahçeli şöyle dedi: “Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, bir Kürt, diğeri Alevi olsun” Bahçeli’nin Alevilere dair öteden beri hassasiyeti biliniyor” dedi.