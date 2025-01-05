Bahçeli geçmişte de Öcalan İmralı’dan çıksın demiş! Muhsin Yazıcıoğlu’nun eleştirisi yeniden gündem oldu

Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz aylarda yaptığı çağrı, Türk siyasetini bir anda bambaşka bir evreye getirdi. Bahçeil, yaptığı çağrıda “Öcalan çıksın Meclis’te gelsin konuşsun PKK’nın lağvedildiğini haykırsın” ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, bu çağrısının ardından grup toplantısında yaptığı açıklamada, Öcalan ile DEM Parti’nin görüşmesi gerektiğini açıkladı. Bahçeli’nin yaptığı bu çıkışların ardından DEM Partili yetkililer İmralı’da Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Öcalan’ın İmralı’dan çıkıp ev hapsine alınacağı iddiaları konuşulurken, uçak kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu’nun seneler önce Bahçeli hakkında yaptığı konuşma tekrar gündem oldu.

YAZICIOĞLU'NDAN SENELER ÖNCE BAHÇELİ'YE "ÖCALAN" ELEŞTİRİSİ

Bahçeli, yıllar önce Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan çıkartılıp F tipine gelmesi gerektiğini söylemişti. Muhsin Yazıcıoğlu Bahçeli’nin o açıklamalarını sert bir dille eleştirmişti.

"ADAMI İDAM ETMEMİŞ, İMRALI'YA KOYMUŞ SONRA DA F TİPİNE ALMAK İSTİYOR"

Yazıdıoğlu Bahçeli hakkında geçmişte şunları söylemişti,

“Bakın burayı iyi anlayın APO bir gazetede köşe yazısı yazıyor. Hem de kendi ismiyle mahlas falan değil. APO o köşe yazısında diyor ki “Dizlerim biraz sızlamaya başladı” diyor. Geceleri de sık sık çıkmaya başladım. O nedenle “Bir an evvel gidin başbakan ile görüşün beni F tipi cezaevine alın” diyor.

Sonra bir bakıyorum ki haber daha başbakana ulaşmadan bizim milliyetçi bir lider (Devlet Bahçeli) kongresinde diyor ki ”O caniyi oradan alacağız F tipine getireceğiz” diyor. Anladınız mı? Şimdi APO’yu imrali ya sen götürdün. Önce affettin sonra o adaya koydun. Şimdi APO diyor ki “Dizlerim ağrımaya başladı beni F tipine götürün.” Bizim milliyetçi lider de diyor ki hemen onun 1 hafta sonrasında o “Caniyi oradan alacağız F tipine götüreceğiz” diyor. Hay maşallah bravo sana. Adamı idam etmemiş İmralı’ya götürmüş şimdi ise adamın dizleri sızlıyor diye getirecek F tipine koyacak. Vay milletimizin haline."