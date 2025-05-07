Bahçeli, gönlünde yatan Cumhurbaşkanı adayı için kolları sıvadı!

27 Ocak’tan bu yana sağlık sorunları nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün ilk kez Türkmenbeyi Caddesi'ndeki konutunda AKP’li Cumhurbaşkanı ve İttifak ortağı Erdoğan ile bir araya geldi. 35 dakika süren görüşmenin ana başlıklarında dikkat çeken daha önce Bahçeli’nin dile getirdiği ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için anayasal değişiklik önerisi’, ittifak ortakları arasında sıcak başlıklar arasında oldu.

BAHÇELİ'NİN RAHATSIZLIĞI SONRASI İLK GÖRÜŞMESİ OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalp kapakçığı ameliyatı nedeniyle evinde istirahat ediyor. Bahçeli 27 Ocak’tan bu yana partisinin grup toplantısını yapamıyor. Son olarak Bahçeli, MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in anma yıl dönümünde kameralara göründü. Bir süredir telefon görüşmeleri yapan Bahçeli, dün ilk kez evinde bir görüşme gerçekleştirdi.

17 GÜN SONRA YÜZ YÜZE GELDİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile rahatsızlıktan sonra ilk kez buluştu. 117 gün sonra yüz yüze gelen ikilinin Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda atılacak adımlar, PKK’nın kendini fesih süreci, Suriye ve Irak’taki terörle mücadele operasyonlar ana gündemlerden biri oldu.

YOL HARİTASI VE YENİDEN ADAYLIK MASADA

Sıcak gündem arasında ise Bahçeli’nin daha önce dile getirdiği ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için anayasal değişiklik önerisi’, ittifak ortakları arasında yer aldı. Yaklaşık 35 dakika süren görüşmede Cumhur İttifakı’nın önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritası ve iç siyasetteki gelişmeler masaya yatırıldı.