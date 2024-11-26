Bahçeli'den medya patronlarına ve gazetecilere alanen tehdit

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli konuşmasında, medya patronlarını ve gazetecileri alanen tehdit etti. Bahçeli, "MHP’ye saldırı ortamı açan medya organlarını ve özellikle medya patronlarını tek tek not aldığımızı, yeri ve zamanı geldiğinde de bunların burunlarından fitil fitil getireceğimizi muhataplarına duyurmak istiyorum" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasında açıklamalarında öne çıkan satırlar;

"İMRALI İLE DEM GÖRÜŞSÜN"

Hiçbir Kürt kardeşimiz bu vebale ortak olmayacaktır. Türkiye'yi devirmek isteyenler bir karar eşiğindedir. Terörü lanetleyecek misiniz yoksa sırtınızı yaslamaya devam mı edeceksiniz? MHP her sözünün arkasındadır. Grup toplantımızda ne dediysek aynen arkasındayız. İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz. Türkiye'nin hayrına olacak görüşlerimizden vazgeçmeyiz. Silah seçenek değil, kucaklayıcı siyaset hedefimizdir.

BAHÇELİ'DEN ALANEN TEHDİT

MHP’ye saldırı ortamı açan medya organlarını ve özellikle medya patronlarını tek tek not aldığımızı, yeri ve zamanı geldiğinde de bunların burunlarından fitil fitil getireceğimizi muhataplarına duyurmak istiyorum

TEĞMENLER ÇIKIŞI

"Alanen disiplinsizlik yapan teğmenleri savunuyorlar."

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