Bahçeli, partisinin grup toplantısında askeri hastanelerin kapatılmasını “hata” olarak değerlendirmişti. Konuya ilişkin MSB'den açıklama geldi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli şu ifadeleri kullanmıştı:

MHP olarak askeri hastanelerin kapatılması hataydı ama açılması bir sevap olacaktır.

Askeri hastanelerin tekrar devreye girmesini bekliyor, bu hususta elimizden gelen çabayı göstereceğimizi ifade ediyorum.

MSB’DEN YANIT GELDİ

Bakanlık kaynakları, askeri hastanelerin yeniden açılmasına ilişkin soruya; "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" yanıtını verdi.

"SİSTEMİN ESKİ DÜZEYİNE ERİŞMESİ 30 YIL ALIR"



Cumhuriyet'ten Batu Bozkürk'ün haberine göre, GATA’nın eski Yüksek Bilim Konseyi üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Levent Doğancı, "Sistemin eski düzeyine erişmesi 30 yıl alır” dedi.

“Bu sistem her şeyden önce çatışan bir birliğin moralini yüksek tutabilmek için elzem” diyen Doğancı, çatışma bölgelerinde askeri sağlık personelinin bulunmasının emir-komuta zincirini işlevsel kıldığını ve askerler için ortak motivasyon oluşturduğunu dile getirdi.

"MEVCUT SİVİL FORMASYONLA YAPMANIZ ÇOK ZOR"

Yaralanma durumları hakkında Doğancı, “Çok hızlı mermilerle yaralanmalar, şarapnel yaralanmaları, ampütasyonlar, bunlar çok farklıdır ve çok acil müdahale gerektirir. Eskiden sıhhiye askerlerine, yani ‘tezkereci’ dediğimiz askerlere seslenilirdi. Silah arkadaşlığıyla, kimsenin cesaret edemediği, bütün bombaların henüz patlamadığı bir yaralanma alanına onlar girerdi. Bunu mevcut sivil formasyonla yapmanız çok zor” dedi.

Askeri hastanelerin yeniden açılması gündemini genel manada olumlu karşıladığını belirten Doğancı, “Fakat bunu tekrar kurmak kolay değil. Bunun öğretisi var, hocaları var, başasistanlar, yardımcı hocalar, uzmanlar… Bu iş siville olmaz, sıfırdan tekrardan yetiştirmeniz gerekecek. Kim gelecek burada öğreti yapmaya? Bu çok meşakkatli ve çok zor bir iş. Sistemi bugün kurdunuz diyelim, bu sistem ancak otuz yıl içinde eski düzeyine erişebilir” değerlendirmesini yaptı.