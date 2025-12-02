Her salı günü partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Türkgün’e özel bir röportaj verdi.

Türkiye’nin güvenlik politikaları, terörle mücadele ve bölgesel gelişmelere ilişkin başlıkları konuşan Bahçeli’ye “Terörsüz Türkiye süreci nasıl ilerliyor?”, “Kimler bu süreci sabote etmek istiyor?”, “KCK’lı terörist Bese Hozat’ın tehdit içeren açıklamalarına yanıtı ne oldu?”, “Barzani’nin Şırnak’ta ağırlanmasını nasıl değerlendirdi?” gibi soruları yanıtladı.

Ayrıca İmralı’da vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan’dan gelen "Terörsüz Türkiye başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer" sözüne ilişkin de yanıtları röportajda yer aldı. İşte röportajda öne çıkan satırlar…

'SEMPOZYUM ŞOVA DÖNDÜ'

Mesud Barzani'nin Şırnak’ta katıldığı sempozyumun şova dönüştürüldüğünü belirten Bahçeli, "Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hak ve hukuku çiğnenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarına taammüden saldırıdır. Barzani’nin an itibariyle herhangi bir devlet görevi yoktur. Sadece misafir olarak ülkemize giriş yapmıştır." dedi.

‘BAYRAMLIK AĞZIMIZI AÇTIRMASINLAR'

KCK’lı terörist Bese Hozat’ın tehdit içeren açıklamalarına yanıt veren Bahçeli, sert sözlerle yüklendi. Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

“Aslında tartışmanın hiçbir yerindeyim. Doğrusunu isterseniz içi boş polemiklerle vakit kaybetmenin beyhude yere emek ve enerji sarfetmenin lüzumsuz olduğu kanaatindeyim. Şu hususa bir itirazım yok, şayet tartışma ortamı iyi niyetle temelleniyorsa farklı görüş ve değerlendirmeler sorumluluk ahlakı içinde tavzih ediliyorsa herhangi gibi bir mahsur olmayacaktır. Ancak yıkıcı ve sinir uçları ile oynanan bir dil ve üslup eşliğinde çalı dibi yoklanıyorsa, nalına ve mıhına aynı oranda ve anda vuruluyorsa bunun kabulü pek tabii namümkündür. Bu kapsamda telaffuz edilen iddialar ve ifadeler olgunluktan ve yapıcılıktan son derece uzaktır. Yanlıştır, art niyetliliktir, ülkemizde ve bölgemizde karanlık emelleri bulunan Siyonist-Emperyalist yapıya alenen hizmetkârlıktır.

Şu bayağı sözlere bakar mısınız, hiç kimse suç işlememiş! Bu nedenle de af maf da istemiyorlarmış. Kaldı ki af vaat eden zaten yok, suça gelince, tarih ve maşeri vicdan önünde hangi suçların işlendiği açıktır, nettir, belgelidir. Bayramlık ağzımızı açtırmasınlar, herkes haddini ve hududunu bilsin.”

‘DARBE İDDİALARI FASO FİSO’

Terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ın "Terörsüz Türkiye başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer" sözlerine de tepki gösteren Bahçeli, "MHP içinden şahsıma darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi- Ülkücü Hareket’ten nasıl darbeci çıkacak, işin doğrusu gülümseyerek düşündüm. İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Bunları hepsi fasa fiso" dedi.

Terörsüz Türkiye hedefinin, Cumhuriyet tarihinin en müessir adım ve atılımı olduğunu söyleyen Bahçeli, "Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir. Hedefle ilgili taviz, tehir veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmıştır. Gemiler yakılmıştır. Kararlılığımız aşınmaz ve tartışılmaz düzeydedir" ifadelerini kullandı.

Provokasyon peşinde olanların heveslerinin kursaklarında kalacağına dikkati çeken Bahçeli, "Bu yüksek seviyeyi heba ve heder etmeye kimsenin hakkı yoktur. Aksi istikametteki tavır ve tutumları millete ve devlete yönelik karsı direniş olarak yorumlamak kaçınılmazdır. Tarihi bir fırsat eşiği önümüzdedir" açıklamasını yaptı.