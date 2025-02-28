Bahçeli iddiası gündem olmuştu… İl Başkanı gözaltına alınıp, görevden el çektirildi

Gelecek Partisi’nin Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu, geçtiğimiz günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaşamını yitirdiğini iddia ettiği bir paylaşımı gündem olmuştu. Paylaşımı sonrası gözaltına alınan Velioğlu, partisi tarafından da görevden alındığı açıklandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen haftalarda bir kalp ameliyatı operasyonu geçirmişti. Operasyon sonrası 3 haftadır partisinin grup toplantısında yer almayan Bahçeli için akıbeti hakkında iddialar ortaya atılıyordu. Bahçeli'yle ilgili olarak parti yönetiminden yapılan açıklamalarda MHP liderinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

BAHÇELİ PAYLAŞIMININ ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu’nun iddiası gündeme düşmüştü. Velioğlu’nun sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli’nin yaşamını yitirdiği yönünde bir paylaşımının ardından Trabzon Başsavcılığı harekete geçti. Gözaltına alınan Hasan Kâmil Velioğlu, bugün adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

"HASAN KAMİL VELİOĞLU GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLMİŞTİR"

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal da Velioğlu'nun görevden alındığını duyurdu. Ünal, “MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili gerçek dışı bir bilgiyi sosyal medya hesabından paylaşmasından dolayı Trabzon İl Başkanımız Hasan Kamil Velioğlu görevden el çektirilmiştir” ifadelerini kullandı.