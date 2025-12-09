İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adımları MHP lideri Devlet Bahçeli ve DEM Parti'nin çağrılarıyla Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri DEM Parti'nin İmralı heyeti üyesi, Kars milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın vatana ihanetten hükümlü terörist Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesinin ardından devam ediyor.(24 Kasım 2025)

'Terörsüz Türkiye' komisyonu, İmralı'da terörist Öcalan'a yapılan heyet ziyareti sonrası ilk defa 04 Aralık'ta toplandı. Öcalan, İmralı tutanağının özetinde, MHP lideri Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırırken, 27 şubat çağrısında ayrı devlet, federasyon ve özerklik olmadığını söyledi. Çağrısının PKK'nın tüm bileşenlerini kapsadığını belirten Öcalan, Suriye'de yerel savunma gücü olmayacağını söyledi. Öcalan, silah bırakma olayının olumlu karşılandığını ve PKK’ya zihinsel olarak da silah bırakması gerektiğini ifade etti. DEM'li Koçyiğit, yaptığı açıklamada Öcalan'ın 'YPG'ye silah bırakın' demediğini belirtmişti.

Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'la Meclis Genel Kurulu'ndaki dünkü bütçe görüşmelerinde bir araya geldi. Herkesle tokalaşan Bahçeli grupla bir süre sohbet etti.

DEM Partili Bakırhan'ın görüşmeler sırasında yaptığı konuşma DEM Parti sıraları ile Bahçeli ve MHP sıraları tarafından da alkışlandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın süreçle ilgili konuşması sonrası, Bakırhan'ın yanına kadar giderek kendisini tebrik etmesi ve DEM Partilileri çaya davet etmesi dikkat çekti.

CENGİZ ÇANDAR, BAHÇELİ İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Öte yandan DEM Partili Cengiz Çandar da bütçe görüşmeleri sırasında Bahçeli'yle birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak, altına "Sürece ilişkin güzel sinyaller. Bütçe görüşmelerinde bir mola anı. Sayın Bahçeli ve Mehmet Emin Ekmen ve Kani Torun ile kısa ve sıcak sohbet." notunu düştü.

VATANDAŞLARDAN 'NEREDEN NEREYE' TEPKİSİ YAĞIYOR

Bahçeli'nin Bakırhan'ı alkışlaması ve Çandar ile fotoğraf çektirmesine sosyal medyada tepki yağarken, 'Nereden nereye' diyen vatandaşlar Bahçeli'ye 2023 yılında DEM Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'ın, "Kürt sorunu ve Öcalan'a yönelik tecrit devam ettikçe Tekirdağlı da, Trabzonlu da huzur bulamayacaktır." sözlerine verdiği sert yanıtı hatırlattı. Bahçeli, Bakırhan'a yanıtında "DEM'in onursuz bir milletvekili, onurlu çözüm bebek katili ile diyaloğun başlamasıyla başlar demiş. Bize göre çözüm terörü ve teröristleri topluca imha etmek, destekçilerinin acımasızca kökünü kazımaktır. Ya adalet diyeceğiz ya da dış destekli örgütlerin arka bahçesi olan bölücü terör örgütünün kanlı akıntısında kaybolup gideceğiz." ifadelerini kullanmıştı.