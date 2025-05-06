Bahçeli ile Erdoğan görüşmesi sona erdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi sona erdi. Bahçeli'nin Erdoğan'ı uzun süre kapıda beklemesi dikkatlerden kaçmadı. Görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Türkmenbeyi Caddesi'ndeki konutunda ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, en son 9 Ocak’ta bir araya gelmişti.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamak için kapıya çıkarken görüşme için bekleyen basın mensuplarına selam vererek hatıra fotoğraf çektirdi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bahçe kapısında saat 18.07'de karşıladı.

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